رسميًا.. فابريغاس يعتزل كرة القدم ويتجه للتدريب

وبدأ فابريغاس، الفائز بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا عامي 2008 و2012 مع إسبانيا حيث حقق أفضل نجاحاته خلال 110 مباريات دولية، رحلته مع ناشئي برشلونة قبل الانتقال إلى آرسنال عام 2003.

وشارك مع الفريق الأول لآرسنال وهو في عمر الـ16 وحمل الراية من الفرنسي باتريك فييرا ليصبح من أفضل صناع اللعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقضى فابريغاس ثمانية مواسم مع آرسنال، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2005، حتى عاد إلى نادي صباه برشلونة عام 2011 واستمر ثلاث سنوات فاز فيها بستة ألقاب.

ثم عاد إلى لندن لينضم إلى تشيلسي حيث توج بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وبلقبه الثاني بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان صاحب التمريرة الحاسمة لأندريس إنييستا عند تسجيل هدف تتويج إسبانيا بلقبها الوحيد في كأس العالم عام 2010 في شباك هولندا بعد وقت إضافي.

وقضى موسمه الأخير مع كومو بالدرجة الثانية في إيطاليا وسيبدأ معه مشواره التدريبي.

وأضاف: "ليست كل الأشياء حزينة لأنني سأقف الآن على خط الملعب وأبدأ تدريب الفريق الثاني وفريق الشباب. لا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا لهذا المشروع".