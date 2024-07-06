مدرب أوروغواي يوجه رسالة للاعبيه قبل مواجهة البرازيل في كوبا أمريكا

حث مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب أوروغواي، فريقه على تحقيق الفوز أمام نظيره البرازيلي في مواجهتهما في دور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا 2024 على ملعب أليغيانت في لاس فيغاس بولاية نيفادا، فجر الأحد.

وتأمل أوروغواي التي فازت بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات وسجلت ثمانية أهداف، لتحتل صدارة المجموعة الثالثة في التأهل إلى الدور قبل النهائي، بينما يتطلع مدربها إلى تنفيذ أسلوبه الهجومي والضغط بقوة في مواجهة البرازيليين.

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وقال بيلسا في مؤتمر صحفي: "في العادة أركز على القطاع الذي نلعب فيه في الملعب وعلى كيفية استعادة الكرة، وكيف نهاجم عندما نفعل ذلك، وما إذا كانت الطريقة التي نبدأ بها الهجمات هي الأسلوب الذي أريد أن يتبعه الفريق أم لا".

وأشار المدرب إلى أن غياب فينيسيوس جونيور عن تشكيلة منتخب البرازيل في المباراة لن يؤثر على أسلوب أداء الفريق، ووصفه بأنه أفضل جناح على مستوى العالم.

وأضاف بيلسا: "شخصيا، لا أعتقد أن غيابه سيؤثر علينا. البرازيل دولة لديها الكثير من المهاجمين على جانبي الملعب في الوقت الراهن، وهم يلعبون في أندية كبيرة في شتى أنحاء العالم. البديل إندريك، لن يكون من السهل تحييد خطورته في غياب فينيسيوس".

وفينيسيوس موقوف ولن يشارك في المباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وبسبب الإيقاف الذي فرضه عليه اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول)، منظم البطولة، غاب بيلسا عن هزيمة فريقه 1-صفر أمام الولايات المتحدة، لكنه أكد أن غيابه لم يكن مؤثرا؛ لأن خطورة الفريق المنافس لم تظهر سوى في الدقائق العشر الأخيرة من عمر اللقاء.

وأردف بيلسا: "لو كنت حاضرا على جانب الملعب فإن النتيجة لن تكون أفضل".