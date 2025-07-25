تشيلسي يستهدف نجم يوفنتوس بعرض ضخم

أبدى تشيلسي الإنجليزي بطل العالم للأندية 2025 اهتماما متزايدا بضم أحد نجوم الدوري الإيطالي ليستمر في سلسلة تعاقداته المذهلة في ميركاتو الصيف الجاري.

ورغم فشله في التتويج بأي لقب محلي في إنجلترا في موسم 2024 ـ 2025، نجح فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في قيادة فريقه إلى إنجاز عالمي تاريخي بتتويجه بلقب أول نسخة من كأس العالم للأندية 2025 بعد مسيرة مذهلة أنهاها بفوز كبير على باريس سان جيرمان في النهائي (3 ـ 0).

وقبل ذلك بشهر تقريبا، أحرز الفريق اللندني، الذي سيطر لاعبوه على الجوائز الفردية لمونديال الأندية، على لقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد انتصار عريض أيضا في النهائي على ريال بيتيس (4 ـ 1).

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وكان تشيلسي أكثر الأندية التي حققت المعادلة الصعبة بين التعاقدات الناجحة وغير المكلفة، إذ ضم قبل كأس العالم للأندية بأيام معدودة ليام ديلاب من إبسويتش تاون وبعد انطلاق المسابقة تعاقد مع النجم البرازيلي جواو بيدروي قادما من برايتون الإنجليزي.

وكان تعاقد الفريق اللندني مع النجمين ديلاب وبيدرو ناجحا إلى حد بعيد إذ ساهم كلاهما في تتويج رفاق كول بالمر بكأس العالم للأندية بعد أن كان الفريق خارج دائرة الأندية المنافسة حتى على بلوغ المربع الذهبي.

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ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، لا يزال تشيلسي ماضيا في ضم النجوم الكبار في أوروبا وأمريكا الجنوبية بصفقات مفاجئة وخاطفة، إذ بعد التعاقد مع الجناح البرازيلي إستيفاو، نجم نادي بالميراس، اقترب الفريق من ضم المهاجم التركي لنادي يوفنتوس كينان يلدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب "لا غازيتا ديلو سبورت"، قدم النادي اللندني عرضًا يتراوح بين 65 و68 مليون يورو للاعب خط الوسط الهجومي ليوفنتوس، كينان يلديز ليواصل سياسته القائمة على التعاقد مع المواهب الشابة.

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الصحيفة الإيطالية قالت إن العرض يبدو مرتفعا ولكن فريق السيدة العجوز رفض التفريط في نجمه الأول بل أبدى رغبته في الاحتفاظ بيلدز، الذي من المتوقع أن يمدد عقده حتى عام 2030.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يقدم الفريق اللندني عرضا أرفع قد يصل إلى 70 مليون يورو لضم اللاعب التركي الذي تألق مع فريقه في كأس العالم للأندية 2025، والذي شهد وصول يوفنتوس إلى ثمن النهائي.

وشارك اللاعب التركي البالغ من العمر 20 عامًا،خلال موسم 2024 ـ 2025، في 52 مباراة وأحرز 12 هدفًا في جميع المسابقات.