هدف إمام عاشور الصاروخي في مباراة ميتلاند وسبورتنغ لشبونة (فيديو)
افتتح إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي أول أهدافه في مشواره الاحترافي مع فريقه، اليوم الخميس في مواجهة سبورتنغ لشبونة بالدوري الأوروبي.
ولعب إمام عاشور كبديل مع ميتلاند اليوم أمام سبورتنغ لشبونة في أول مباراة بعد رحيله عن الزمالك.
وبعد 10 دقائق فقط من نزوله، وبالتحديد في الدقيقة 77 استغل إمام عاشور خطأ حارس لشبونة ليستلم الكرة، ويسدد صاروخًا في الشباك البرتغالية.
وانتقل إمام عاشور لنادي ميتيلاند من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد لثلاث سنوات، مقابل 3 ملايين دولار.
وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة ميتلاند الدنماركي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، والتي أقيمت على ملعب جوزيه ألفالادي مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات دور الملحق لبطولة الدوري الأوروبي.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب، والتي ستقام على ملعب فريق ميتلاند الدنماركي يوم الخميس القادم.