هدف إمام عاشور الصاروخي في مباراة ميتلاند وسبورتنغ لشبونة (فيديو)

افتتح إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي أول أهدافه في مشواره الاحترافي مع فريقه، اليوم الخميس في مواجهة سبورتنغ لشبونة بالدوري الأوروبي.

ولعب إمام عاشور كبديل مع ميتلاند اليوم أمام سبورتنغ لشبونة في أول مباراة بعد رحيله عن الزمالك.

وبعد 10 دقائق فقط من نزوله، وبالتحديد في الدقيقة 77 استغل إمام عاشور خطأ حارس لشبونة ليستلم الكرة، ويسدد صاروخًا في الشباك البرتغالية.