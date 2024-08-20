وضع نادي الهلال السعودي شرطين صارمين، قبل الموافقة على احتراف سعود عبدالحميد مدافع الفريق، ورحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتمسك سعود عبد الحميد بالرحيل عن نادي الهلال وقبول عرض روما لخوض تجربة اللعب في الدوري الإيطالي.

ولكن اشترطت إدارة نادي الهلال على لجنة الاستقطاب، تسهيل إجراءات الاستغناء عن البرازيلي رينان لودي، لاعب الفريق، لتسهيل عملية التعاقد مع لاعب بديل.

أما الشرط الثاني فهو تخصيص ميزانية للتعاقد مع ظهير أيمن دولي أجنبي من أجل الموافقة على انتقال سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي.

ودخل نادي الهلال في مفاوضات مبدئية مع ألكسندر أرنولد نجم ليفربول الإنجليزي بجانب ثنائي مانشستر سيتي جواو كانسيلو وكايل ووكر.

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ويرتبط سعود عبد الحميد بعقد مع الهلال يمتد حتى صيف 2025، ولكن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق والاكتفاء بما قدمه مع خوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية.

وانضم اللاعب صاحب الـ 25 عامًا إلى نادي الهلال قادمًا من نادي الاتحاد في شهر يناير 2022.