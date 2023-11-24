فاينالدوم يكتب التاريخ ويسجل أول أهداف الاتفاق على الملعب الجديد ضد الاتحاد (فيديو)
كتب الهولندي جيورجينهو فاينالدوم اسمه بحروف من نور في تاريخ نادي الاتفاق السعودي، بعد أن أحرز أول أهداف فريقه على الملعب الجديد، خلال مباراة الاتفاق والاتحاد بدوري روشن.
ويستضيف ملعب نادي الاتفاق الجديد في محافظة الخبر، مباراة الفريق ضد نادي الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، في الدوري السعودي.
وفي الدقيقة 41 سجل فاينالدوم أول أهداف الاتفاق، ليكتب اسمه كأول لاعب في تاريخ النادي يسجل على الملعب الجديد.
وقال نادي الاتفاق في بيان مقتضب: " فينالدوم يحفر اسمه في تاريخ الاتفاق، ويسجل أول أهداف النواخذة على ملعب موطن الفرسان".
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت، الشهر الماضي، جاهزية ملعب نادي الاتفاق لاستضافة المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تطويره وتجهيزه.
وشهد ملعب نادي الاتفاق زيادة 15 ألف مقعد لسعته الاستيعابية، وتجهيز غرف الملابس، وتطوير مرافقه، وإنشاء المنصة الرئيسة للملعب، وتركيب مظلات حول المدرجات.
ولا يمر الاتفاق، بقيادة المدرب ستيفن جيرارد، بأفضل فتراته بعدما فشل بتحقيق الفوز خلال مبارياته الثلاث الأخيرة بجميع المسابقات، إذ ودَّع كأس الملك بالخسارة 1-صفر أمام النصر الذي يلعب أمام ضيفه الأخدود، وتعادل سلبيًا في مباراتيه الماضيتين بالدوري أمام الرائد والفيحاء.