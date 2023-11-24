فاينالدوم يكتب التاريخ ويسجل أول أهداف الاتفاق على الملعب الجديد ضد الاتحاد (فيديو)

ويستضيف ملعب نادي الاتفاق الجديد في محافظة الخبر، مباراة الفريق ضد نادي الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، في الدوري السعودي.

وفي الدقيقة 41 سجل فاينالدوم أول أهداف الاتفاق، ليكتب اسمه كأول لاعب في تاريخ النادي يسجل على الملعب الجديد.

وقال نادي الاتفاق في بيان مقتضب: " فينالدوم يحفر اسمه في تاريخ الاتفاق، ويسجل أول أهداف النواخذة على ملعب موطن الفرسان".