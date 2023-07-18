ماذا قال ناصر الخليفي في أول اجتماع مع لاعبي باريس سان جيرمان بحضور مبابي؟

كشفت صحيفة "ليكيب" عن فحوى الخطاب الذي وجهه ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، للاعبي الفريق في أول يوم لهم في التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

واستهل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، تدريباته، والتي شهدت تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وظهرت تقارير صحفية، في اليومين الماضيين، تفيد بأن الخليفي يعتزم الاجتماع منفردًا بمبابي في ظل الأزمة التي تخص الأخير بشأن مستقبله.

وكان مبابي قد أعلن مؤخرًا أنه لا يعتزم تمديد عقده الحالي، مما يعني رحيله مجانًا نهاية الموسم المقبل، صيف 2024، وهو ما أغضب إدارة النادي التي أعلنتها صريحة "إما التجديد أو الرحيل".