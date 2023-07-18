ماذا قال ناصر الخليفي في أول اجتماع مع لاعبي باريس سان جيرمان بحضور مبابي؟
كشفت صحيفة "ليكيب" عن فحوى الخطاب الذي وجهه ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، للاعبي الفريق في أول يوم لهم في التدريبات استعدادا للموسم الجديد.
واستهل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، تدريباته، والتي شهدت تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي.
وظهرت تقارير صحفية، في اليومين الماضيين، تفيد بأن الخليفي يعتزم الاجتماع منفردًا بمبابي في ظل الأزمة التي تخص الأخير بشأن مستقبله.
وكان مبابي قد أعلن مؤخرًا أنه لا يعتزم تمديد عقده الحالي، مما يعني رحيله مجانًا نهاية الموسم المقبل، صيف 2024، وهو ما أغضب إدارة النادي التي أعلنتها صريحة "إما التجديد أو الرحيل".
وأشارت "ليكيب" إلى أن الخليفي لم يلتقِ بشكل منفرد بمبابي في تدريبات اليوم.
وأوضحت أن رئيس النادي ظهر جادًا خلال تواجده في تدريبات باريس سان جيرمان، وحرص على إلقاء كلمة تحفيزية مهمة أمام اللاعبين.
وقال الخليفي للاعبين: "جميعنا متحدون ويجب أن نسير بنفس الطريق ولنفس الهدف، وعلينا أن نكون فخورين بحمل هذا القميص وتمثيل هذا النادي".
وأضاف: "النادي أكبر من أي شخص متواجد هنا، أكبر مني أنا شخصيا، ما أنتظره منكم هو أن تكونوا جاهزين وتمنحوا 200%، انظروا، إنكم الآن في أفضل مركز تدريبات في العالم، يجب أن تشعروا بالفخر لهذا وتستفيدوا منه، تمتلكون كل شيء لكي تنجحوا هنا، لا ينقصكم أي شيء مطلقاً، لا يوجد لديكم أي عذر لعدم النجاح، يجب أن تعملوا بجد، أريد أن أستمتع بفريقي حين أشاهدكم تلعبون".
وتابع: "يجب عليكم كذلك أن تحترموا جماهيرنا ورعاة النادي، كل هذه الأشياء تعتبر ضمن عملكم، ما أريده الآن هو أنه بدءا من المباراة الأولى، أن تحترموا الجمهور، وبعد انتهاء المباريات عليكم الذهاب وإلقاء التحية على الجماهير، فهم يدفعون مقابل الحضور لمشاهدتكم وتشجيعكم، يجب احترام هذا، وإن كان هذا صعبًا في بعض الأحيان".
وترددت أنباء قوية، بشأن احتمالية انتقال مبابي لريال مدريد هذا الصيف، حال إصرار باريس على بيعه، أو الصيف المقبل على حد أقصى، عقب انتهاء عقده، خاصة بعد أن أبلغ ناديه بعدم وجود نية لتفعيل بند التمديد.