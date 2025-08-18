مويس يفتح النار على تقنية الفيديو بعد هزيمة إيفرتون أمام ليدز (فيديو)

شن ديفيد مويس، المدير الفني لفريق إيفرتون، هجوماً حاداً على التحكيم بعد خسارته أمام ليدز يونايتد بهدف دون رد مساء الاثنين في ختام الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وحقق ليدز الفوز بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 84 سجله لوكاس نميشا بعدما سيطر أصحاب الأرض على الشوط الأول أمام جماهيره التي ملأت مدرجات ملعب إيلاند رود لكنه أهدر العديد من الفرص لتسجيل هدف التقدم.

من ناحية أخرى، لم يُسدد إيفرتون أي كرة سواء على المرمى أو خارجه في الشوط الأول.

ودفع الفريق الزائر باللاعب جاك غريليش الوافد الجديد ليتحسن الأداء بعد الاستراحة، لكن لمسة يد من جيمس تاركوفسكي منحت صاحب الضيافة ركلة جزاء قبل ست دقائق من النهاية.

وسجل نميشا، المنضم في صفقة انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم، ركلة الجزاء بنجاح مانحا ليدز العائد إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب عامين بداية مثالية للموسم.

واستهل إيفرتون مشواره بالخسارة خارج دياره تحت قيادة المدرب القدير ديفيد مويس الذي عاد لقيادة الفريق الأزرق في شهر يناير الماضي.

وقال مويس في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة إن ضربة الجزاء المحتسبة ضد فريقه غير صحيحة بالمرة.

وأضاف:" لا أفهم كيف يمكن لأهل تقنية الفيديو أن يروا أين يضع جيمس تاركوفيسكي ذراعه ليتجنب لمس الكرة بيده".