ترتيب الدوري الإنجليزي: كريستال بالاس يخطف تعادلا مثيرا من مانشستر سيتي
اقتنص كريستال بالاس تعادلا مثيرا على حساب مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (2-2)، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثنائية السيتي جاك غريليش وريكو لويس في الدقيقتين 24 و54، بينما سجل ثنائية كريستال بالاس جون فيليب ماتيتا وميكايل أوليس في الدقيقتين 76 و90.
وبتلك النتيجة، رفع السيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 17 نقطة في المركز 15.
نيوكاسل ينتصر على فولهام
وفي مباراة أخرى، عاد نيوكاسل يونايتد إلى طريق الانتصارات بفوزه 3-صفر على فولهام، حيث سجل الفائز ثلاثة أهداف في الشوط الثاني من بينها الهدف الأول عن طريق لويس مايلي البالغ من العمر 17 عاما والذي أصبح أصغر لاعب في النادي يسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخسر نيوكاسل مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات وخرج أيضا من البطولات الأوروبية، لكنه بدا متحمسا للمباراة التي اقيمت على أرضه وحصل على تفوق مبكر عندما تم طرد راؤول خيمنيز بسبب تدخل ضد شون لونغستاف في الدقيقة 22.
وبعد الشوط الأول الذي خرج بالتعادل السلبي، منح مايلي التقدم لنيوكاسل بعد انطلاقة فردية رائعة من برونو غيمارايش قبل أن يخترق أنتوني جوردون الدفاع مرة أخرى بعدها بسبع دقائق ليسجل ميجيل ألميرون من محاولته.
وصنع برونو الهدف الثالث عندما ارسل تمريرة عرضية إلى دان بيرن عند القائم البعيد ليسكنها المدافع في الشباك ليتقدم نيوكاسل إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة بينما تراجع فولهام إلى المركز 11 بفارق ثماني نقاط خلف نيوكاسل.
تشيلسي يفوز بصعوبة على شيفيلد يونايتد
فاز تشيلسي 2-صفر بصعوبة على شيفيلد يونايتد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي بفضل هدفين من كول بالمر ونيكولاس جاكسون في غضون سبع دقائق خلال الشوط الثاني من المباراة.
واستطاع بالمر اختراق دفاع شيفليد يونايتد القوي عندما سدد الكرة في المرمى من مسافة ستة أمتار بعد تبادل الكرة مع رحيم سترلينغ في الدقيقة 54.
وانتقل بالمر من تسجيل الأهداف إلى صناعتها في الدقيقة 61 عندما لم يتمكن ويس فودرينغهام حارس شيفيلد من إبعاد الكرة، بعد حالة من الفوضى أمام المرمى، ليمرر بالمر الكرة إلى جاكسون الذي لم يكن مراقبا عند القائم البعيد ليسكن الكرة الشباك.
هذا الفوز، وهو ثالث انتصار لتشيلسي على أرضه في الدوري هذا الموسم، صعد بفريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى المركز العاشر، متجاوزا جاريه في العاصمة لندن فولهام وبرنتفورد.
أما شيفيلد يونايتد وتحت قيادة مدربه الجديد كريس وايلدر العائد مؤخرا للنادي، فظل في قاع الترتيب.