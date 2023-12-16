ترتيب الدوري الإنجليزي: كريستال بالاس يخطف تعادلا مثيرا من مانشستر سيتي

اقتنص كريستال بالاس تعادلا مثيرا على حساب مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (2-2)، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية السيتي جاك غريليش وريكو لويس في الدقيقتين 24 و54، بينما سجل ثنائية كريستال بالاس جون فيليب ماتيتا وميكايل أوليس في الدقيقتين 76 و90.

وبتلك النتيجة، رفع السيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 17 نقطة في المركز 15.