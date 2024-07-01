لغز في أول ظهور لمبابي وإندريك على موقع ريال مدريد (صورة)
أثيرت حالة من الحيرة لدى جمهور ريال مدريد؛ بسبب لغز عدم وضع أرقام قمصان كل من الثنائي الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي إندريك فيليبي، اللذين أصبحا لاعبين بشكل رسمي ضمن صفوف "الميرنغي".
وانتهى ارتباط مبابي وإندريك مع باريس سان جيرمان وبالميراس، أمس الأحد، وأصبحا اليوم 1 يوليو لاعبين رسميين في ريال مدريد.
ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد أن مبابي وإندريك بالفعل ضمن قائمة مهاجمي الفريق في الموسم الجديد، بجانب فينيسيوس جونيور ورودريغو جويس وإبراهيم دياز.
لكن الموقع الرسمي للنادي الملكي قام بحذف مبابي وإندريك من قائمة مهاجمي الفريق، من دون سبب معلن.
وسيرتدي النجم الفرنسي القميص رقم "9"، بحسب ما أعلنت مصادر مختلفة في إسبانيا وفرنسا.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن "قميص مبابي لا يزال غير معروض للبيع سواء في متجر النادي أو على المتجر الإلكتروني؛ بسبب أن اللاعب ليس لديه رقم بعد، ومن شبه المؤكد أنه لن يتم الكشف عن رقمه حتى موعد تقديمه".
ووفقا لصحيفة "آس"، فإنه من المقرر أن يقدم ريال مدريد صفقة مبابي يوم 16 يوليو في ملعب "سانتياغو برنابيو".
وأوضحت أن ريال مدريد يعتزم أن يكون تقديم مبابي تحت سقف مغلق في البرنابيو، وهي إحدى المميزات التي أضيفت إلى الملعب عقب التطوير.
وفي الثالث من يونيو الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع كيليان مبابي بعقد يمتد 5 مواسم.
بينما تعاقد "الميرنغي" مع إندريك في ديسمبر 2022، وتركه مع بالميراس حتى يونيو الماضي.