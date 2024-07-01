لغز في أول ظهور لمبابي وإندريك على موقع ريال مدريد (صورة)

أثيرت حالة من الحيرة لدى جمهور ريال مدريد؛ بسبب لغز عدم وضع أرقام قمصان كل من الثنائي الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي إندريك فيليبي، اللذين أصبحا لاعبين بشكل رسمي ضمن صفوف "الميرنغي".

وانتهى ارتباط مبابي وإندريك مع باريس سان جيرمان وبالميراس، أمس الأحد، وأصبحا اليوم 1 يوليو لاعبين رسميين في ريال مدريد.

ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد أن مبابي وإندريك بالفعل ضمن قائمة مهاجمي الفريق في الموسم الجديد، بجانب فينيسيوس جونيور ورودريغو جويس وإبراهيم دياز.

لكن الموقع الرسمي للنادي الملكي قام بحذف مبابي وإندريك من قائمة مهاجمي الفريق، من دون سبب معلن.