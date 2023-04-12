ماذا دار في نقاش مولر وتوخيل خلال مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ؟

وتحدث توخيل عن سبب بقاء مولر على دكة البدلاء مؤكدا أن المباراة كانت تحتاج لعناصر أكثر سرعة على الرغم من كون مولر يعد من أكثر لاعبي العالم حسما أمام المرمى.

وأكد موقع "بايرن ميونخ إنسايد" أن توخيل كان يتناقش مع مولر في بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال المباراة حيث يثق في رأيه للغاية وتلك اللقطة كان دليلا على ذلك.