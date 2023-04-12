ماذا دار في نقاش مولر وتوخيل خلال مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ؟
لفتت لقطة نقاش توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الألماني ولاعب الفريق توماس مولر الانتباه خلال الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الانتباه.
وظهر مولر وهو يقف في المنطقة الفنية لمناقشة توخيل خلال الدقيقة 42 وهو أمر غير معتاد في مسيرة توخيل كمدرب.
ولم يبدأ مولر المباراة بشكل أساسي حيث انتظر المدرب الألماني حتى الدقيقة 80 قبل الدفع به في المباراة التي انتهت بفوز كاسح لبطل إنجلترا بثلاثية نظيفة في ملعب الاتحاد.
وتحدث توخيل عن سبب بقاء مولر على دكة البدلاء مؤكدا أن المباراة كانت تحتاج لعناصر أكثر سرعة على الرغم من كون مولر يعد من أكثر لاعبي العالم حسما أمام المرمى.
وأكد موقع "بايرن ميونخ إنسايد" أن توخيل كان يتناقش مع مولر في بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال المباراة حيث يثق في رأيه للغاية وتلك اللقطة كان دليلا على ذلك.
وقال توخيل البالغ من العمر 49 عاما عن الخسارة بثلاثية أمام مانشستر سيتي: "رأى الجميع أننا نحاول دفع المباراة إلى جانبنا، لقد رأيت الكثير من الأشياء الجيدة لدرجة أنني رفضت التركيز على النتيجة، كنت فخورا للغاية بالطريقة التي لعبنا بها، كنا شجعانا، أنا معجب بهذا الفريق نوعا ما.
"ستكون مهمة كبيرة لتغيير هذه المواجهة في الإياب لكننا لن نستسلم، من الواضح أن الجميع محبط لأنه لا يوجد شعور بأن المباراة انتهت 3-صفر، لكن المواجهة في ألمانيا ستكون على أرضنا، لن ينتهي الأمر إلا بعد صفارة النهاية، لن نستسلم".