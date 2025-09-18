بعد قيادته بنفيكا.. موعد أول صدام لمورينيو ضد ريال مدريد

توصل جوزيه مورينيو إلى اتفاق نهائي مع إدارة بنفيكا ليكون مدربًا للفريق حتى يونيو 2027، بعقد يمتد لعامين.

وكان مورينيو أقيل من قيادة فنربخشة عقب فشل الفريق في التأهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا إثر خروجه من التصفيات على يد بنفيكا بعد تعادلهما سلبا في إسطنبول ذهابا والخسارة 0-1 في لشبونة إيابًا.

وبحسب ما ذكره الصحفي الرياضي فابرزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الخطوات الرسمية ستُستكمل خلال الساعات الـ24 المقبلة، ليصبح مورينيو المدير الفني الجديد للنادي البرتغالي.

وبهذا، يعود مورينيو إلى بلاده بعد سنوات طويلة من التجارب الكبرى في أوروبا، حاملاً معه خبرة عريضة وتاريخاً حافلاً بالبطولات، وسط ترقب واسع لما سيقدمه على رأس الجهاز الفني لبنفيكا.

وقال مورينيو عقب وصوله إلى لشبونة للصحفيين: "بنفيكا تواصل معي إذا كنت مهتما بتدريب الفريق، ومن المدرب الذي سيقول لا لبنفيكا؟ ليس أنا".

وحال تولي مورينيو تدريب بنفيكا فإن قائمة مبارياته في دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة للغاية، إذ ستكون البداية ضد تشيلسي الإنجليزي في ملعب ستامفورد بريدج يوم 30 سبتمبر الجاري.

بينما ستكون المواجهة الأخيرة للبرتغالي في مرحلة الدوري ضد ريال مدريد الذي قاده مورينيو سابقا من 2010 إلى 2013 وحقق معه لقبا للدوري وآخر لكأس الملك والسوبر المحلي، وذلك يوم 28 يناير 2026.

ولكن قبل ذلك سيزور بنفيكا ملعب سانت جيمس بارك، معقل نيوكاسل يونايتد، في الجولة الثالثة يوم 21 أكتوبر، ثم سيستضيف باير ليفركوزن الألماني يوم 5 نوفمبر في الجولة الرابعة.

وبعدها سيخرج لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي يوم 25 نوفمبر، قبل أن يستضيف بطل إيطاليا نابولي في الجولة 6 يوم 10 ديسمبر.

وقبل مواجهة الجولة الأخيرة ضد "الميرنغي"، سيكون على بنفيكا زيارة يوفنتوس في الجولة السابعة في 21 يناير 2026.