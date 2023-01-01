"ريال مدريد آسيا".. النصر يريد جمع مودريتش وراموس مع رونالدو مجددًا

ريال مدريد جديد في آسيا

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا، اليوم الأحد قالت فيه إن نادي النصر، وجه بوصلته نحو الكرواتي لوكا مودريتش، ليجاور رونالدو في النصر السعودي، وربما سيرجيو راموس.

وقالت الصحيفة: "مودريتش يريد الاستمرار في ريال مدريد ورغبته هي البقاء في النادي العاصمي الإسباني، وهو سعيد هناك، ولكن لا يوجد أي عرض لتجديد عقده".

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو 2023، بعد أن مد تعاقده الصيف الماضي لمدة موسم واحد.

وأوضحت: "اللاعب الكرواتي يريد خوض موسم آخر على الأقل، ولكن لا يوجد أي عرض تجديد من ريال مدريد، وعلى اللاعب إثبات أنه مازال قادرًا على العطاء، رغم بلوغه 37 عامًا".

وفي حالة عدم وجود عرض رسمي من ريال مدريد للتجديد مع مودريتش، سينظر اللاعب إلى العروض المقدمة له من النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي.

وفي حالة تعاقد النصر مع مودريتش، ثم راموس سيكون قد نجح في تكوين "ريال مدريد" جديد في آسيا، حيث لعب الثلاثي سويًا في الفريق الملكي وحصدوا ألقابا كبيرة على رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.