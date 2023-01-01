"ريال مدريد آسيا".. النصر يريد جمع مودريتش وراموس مع رونالدو مجددًا
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي النصر السعودي، لن يكتفي بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، بل سيلحق به اثنان من زملائه السابقين في ريال مدريد.
رونالدو انضم إلى نادي النصر السعودي بعقد يمتد لمدة عامين ونصف العام بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية في وقت سابق أن مسؤولي النصر يحاولون إقناع راموس (36 عامًا) بالانضمام للفريق في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران المقبل.
ريال مدريد جديد في آسيا
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا، اليوم الأحد قالت فيه إن نادي النصر، وجه بوصلته نحو الكرواتي لوكا مودريتش، ليجاور رونالدو في النصر السعودي، وربما سيرجيو راموس.
وقالت الصحيفة: "مودريتش يريد الاستمرار في ريال مدريد ورغبته هي البقاء في النادي العاصمي الإسباني، وهو سعيد هناك، ولكن لا يوجد أي عرض لتجديد عقده".
وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو 2023، بعد أن مد تعاقده الصيف الماضي لمدة موسم واحد.
وأوضحت: "اللاعب الكرواتي يريد خوض موسم آخر على الأقل، ولكن لا يوجد أي عرض تجديد من ريال مدريد، وعلى اللاعب إثبات أنه مازال قادرًا على العطاء، رغم بلوغه 37 عامًا".
وفي حالة عدم وجود عرض رسمي من ريال مدريد للتجديد مع مودريتش، سينظر اللاعب إلى العروض المقدمة له من النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي.
وفي حالة تعاقد النصر مع مودريتش، ثم راموس سيكون قد نجح في تكوين "ريال مدريد" جديد في آسيا، حيث لعب الثلاثي سويًا في الفريق الملكي وحصدوا ألقابا كبيرة على رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.
وأعلن النصر، مساء الجمعة، التعاقد مع رونالدو، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف الموسم حتى صيف 2025.
وكان الفرنسي رودي غارسيا، مدرب النصر، علق على تعاقد ناديه مع رونالدو خلال مؤتمر صحفي بعد الفوز على الخليج (1-0) مساء اليوم، ضمن الجولة الـ11 بدوري روشن، قائلًا: "التوقيع مع لاعب بحجم كريستيانو رونالدو، هو أمر خارق للعادة، ويسهم في تطور الكرة السعودية".
وأضاف: "نحن سعداء بقدومه دون أدنى شك، والهدف الأول هو أن نعمل على جعله يتأقلم معنا، وأن يستمتع باللعب في النصر، ويمتع الجمهور".
ولم يعلن النصر قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية كانت قد أشارت إلى أن البرتغالي سيتقاضى 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وأنه سيتم تمويل الصفقة بواسطة إحدى الشركات الراعية للنادي.
وستكون تجربة رونالدو مع النصر هي الأولى له خارج قارة أوروبا، بعدما سبق له أن لعب لأندية سبورتنغ لشبونة، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس.
يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي، الشهر الماضي، عقب إجراء النجم البرتغالي حوارًا تلفزيونيًا مع الصحفي بيرس مورغان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهاز الفني السابق والحالي.