زملاؤه صفقوا له.. إبراهيم دياز يسجل هدفًا عالميًّا في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

سجل إبراهيم دياز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هدفًا عالميًّا خلال اليوم الأول لتدريبات الفريق الذي بدأ بالفعل تحضيرات الموسم الجديد.

وانضم دياز، برفقة جود بيلينغهام وأردا غولر وفيران غارسيا، إلى تدريبات ريال مدريد مع مجموعة زملائهم القدامى.