فيليبسن يفوز بالمرحلة السادسة عشر من سباق فرنسا للدراجات

فاز ياسبر فيليبسن، متسابق فريق ألبيسين-ديكونينك، بالمرحلة السادسة عشر لسباق فرنسا للدراجات، اليوم الثلاثاء، التي امتدت لمسافة 189 كيلومترا من جرويسان إلى نيم.

وهذا الفوز هو الثالث لفيليبسن في سباق فرنسا هذا العام بعد انتصاره في المرحلتين العاشرة والثالثة عشر، بينما تعرض بينيام جيرماي صاحب القميص الأخضر الذي فاز أيضا بثلاث مراحل لحادث قبل أقل من كيلومترين من النهاية.

واحتفظ السلوفيني تادي بوغاتشر بقميصه الأصفر لمتصدر الترتيب العام بفارق ثلاث دقائق وتسع ثوان عن يوناس فينغارد، بينما بقي ريمكو إيفانبول متأخرا بأكثر من خمس دقائق.

وسيطر فريق ألبيسين-ديكونينك على المرحلة، وساعد زملاء فيليبسن المتسابق البلجيكي على الفوز بشكل مريح.

وقال فيليبسن: "السعادة لا تسعني بهذا الجهد الجماعي. من الرائع دائما أن نفوز معا، وهذا ما فعلناه اليوم بالتأكيد.

وأضاف: "كنت أشعر أنني بحالة جيدة، وحصلت على يوم راحة (أمس الاثنين)، وتحسن أدائي خلال السباق. لذلك كنت واثقا من أنه إذا تمكنا من تشكيل فريق جيد اليوم، فيمكننا المضي قدما لتحقيق الفوز. المنافسة في هذا المستوى صعبة للغاية. تحقيق ثلاثة انتصارات من الأمور التي أفخر بها".

وعبر فيليبسن خط النهاية متقدما على فيل باوهاوس وأليكس كريستوف وسام بينيت.

وعاد جيرماي في النهاية إلى دراجته حيث ساعده زملاؤه في عبور الخط. لكن الإريتري شهد تقليص صدارته لترتيب النقاط إلى 32 نقطة.

وعلى الرغم من عدم وجود مراحل مستوية أخرى في السباق، فإن القميص الأخضر لا يزال جاهزا للاستيلاء عليه من خلال سباقات السرعة المتوسطة في المراحل الخمس التالية.

وأضاف فيليبسن: "كل شيء ممكن. (جيرماي) يقدم أداء قويا.

وتابع: "آمل أن يكون بخير بعد الحادث؛ لأنه لا يستحق الخسارة بهذه الطريقة. سأبذل كل ما في وسعي؛ لأنه تنتظرنا مراحل صعبة".

واحتل البريطاني مارك كافنديش، الذي حقق رقما قياسيا بالفوز في 35 مرحلة في سباق فرنسا خلال مسيرته، المركز السابع عشر.

وتنطلق المرحلة السابعة عشر غدا الأربعاء لمسافة 178 كيلومترا من سان بول تروا شاتو إلى سوبرديفولوي.