كروس: أردا غولر صاحب موهبة كبيرة.. وصفقة ذكية للمستقبل
حرص الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، على الإشادة بإدارة ناديه وتعاقدهم مع التركي أردا غولر، قادمًا من فنربخشة، في الميركاتو الجاري.
وتأجل حتى الآن الظهور الأول للاعب التركي الشاب صاحب الـ18 عامًا بسبب معاناته من إصابة في قدمه، وخشية الجهاز الفني الدفع به في المباريات الودية الجارية حتى لا تتفاقم.
وقال كروس، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء: "غولر أحد المواهب الذين يجعلوك تتساءل كيف يفعل ذلك؟ كيف يمرر بهذا الشكل؟ كما أنه يحب النصائح، عكس الكثيرين ممن هم في مثل سنه الذين يعتقدون بالفعل أنهم جيدون جدًّا ولا يحتاجون إلى نصائح، لكنه لديه عقلية جيدة ويرغب في التعلم".
وأضاف: "انطباعاتي الأولى عن غولر هو أنه لاعب ذو موهبة كبيرة ولديه قدم يسرى رائعة للغاية، يسدد بها بشكل مميز، هو رائع على المستوى الفني، قدومه كان جيد جدًّا وصفقة ذكية للمستقبل، فنربخشة قدَّم موهبة كبيرة جدًّا".
وتابع: "يجب أن تكون حذرًا دائمًا في الصفقات الكبيرة فقد كانت هناك أوقات لم تؤد فيها هذه التعاقدات المأمول منها، لأن الموهبة أو الأسلوب أو التسديد وحدهم لا يحددون النجاح بل أيضًا مدى قوة الشخص بدنيًّا أو كيف يتعامل مع الضغط".
وينشط غولر في مركز خط الوسط، ويعتبر من أبرز اللاعبين الصاعدين حول العالم، ووقع عقدًا مدته 6 سنوات يربطه بريال مدريد حتى عام 2029.
نشأ أردا غولر مع نادي فنربخشة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2021، ومنذ ذلك الحين شارك في 51 مباراة، سجّل خلالها 9 أهداف وقدّم 12 تمريرة حاسمة.
وحقَّق مع فريقه السابق لقب كأس تركيا، هذا العام، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية في المسابقة.
لعب أردا غولر 4 مباريات مع منتخب تركيا، أحرز خلالها هدفًا واحدًا، وكان ظهوره الدولي الأول في نوفمبر 2022.