كروس: أردا غولر صاحب موهبة كبيرة.. وصفقة ذكية للمستقبل

حرص الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، على الإشادة بإدارة ناديه وتعاقدهم مع التركي أردا غولر، قادمًا من فنربخشة، في الميركاتو الجاري.

وتأجل حتى الآن الظهور الأول للاعب التركي الشاب صاحب الـ18 عامًا بسبب معاناته من إصابة في قدمه، وخشية الجهاز الفني الدفع به في المباريات الودية الجارية حتى لا تتفاقم.

وقال كروس، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء: "غولر أحد المواهب الذين يجعلوك تتساءل كيف يفعل ذلك؟ كيف يمرر بهذا الشكل؟ كما أنه يحب النصائح، عكس الكثيرين ممن هم في مثل سنه الذين يعتقدون بالفعل أنهم جيدون جدًّا ولا يحتاجون إلى نصائح، لكنه لديه عقلية جيدة ويرغب في التعلم".