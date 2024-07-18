يستعد منتخب العراق لخوض منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة بين الـ26 من يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل.

وتنطلق منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 يوم الـ24 من يوليو الجاري، ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة الثانية بجوار منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.

ويستهل منتخب العراق مشواره في منافسات أولمبياد باريس بمواجهة أوكرانيا يوم الـ24 من يوليو الجاري بمدينة ليون الفرنسية.

ويلعب المنتخب العراقي مواجهته الثانية في الأولمبياد ضد الأرجنتين يوم الـ27 من يوليو الجاري على الملعب ذاته بمدينة ليون.

ويختتم منتخب العراق مشوار مرحلة المجموعات بمواجهة المغرب يوم الـ30 من يوليو الجاري بمدينة نيس الفرنسية.

ويخوض منتخب العراق منافسات كرة القدم في الأولمبياد للمرة السادسة في تاريخه بعدما شارك للمرة الأولى في دورة 1980، ثم خاض أيضًا دورة 1984.

وشارك أسود الرافدين في دورة 1988، ثم غاب عن الأولمبياد قبل العودة إلى المشاركة في دورة 2004 التي أقيمت في أثينا، ثم خاض مشاركته الأخيرة في دورة 2016 في ريو دي غانيرو.

وحقق منتخب العراق المركز الرابع في أولمبياد 2004 بعدما خسر أمام إيطاليا في لقاء تحديد المركز الثالث بهدف دون رد.

ويقود المنتخب العراقي في أولمبياد باريس المدير الفني راضي شنيشل.