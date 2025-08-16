جورجينا كان يجب أن ترفضه.. نجمة شهيرة تصدم كريستيانو رونالدو

أثارت جورجينا رودريغيز ضجة كبيرة في 11 أغسطس بعد أن كشفت عن خاتم خطوبتها من كريستيانو رونالدو، حيث خطف حجم الخاتم العملاق الأنظار وأثار غيرة كثيرين.

لكن النجمة الأمريكية صوفي كانينغهام، لاعبة فريق إنديانا فيفر لكرة السلة، كان لها رأي مختلف تمامًا.

وترى نجمة دوري كرة السلة النسائي الأمريكي (WNBA) صوفي كانينغهام أنه كان على جورجينا رودريغيز رفض عرض كريستيانو رونالدو للزواج.

انتقادات صادمة من كانينغهام

رغم أن كثيرين انبهروا بفخامة الخاتم، فإن كانينغهام لم تُخفِ عدم إعجابها، وقالت في بودكاست "Show Me Something": "بصراحة، لست من المعجبين. إنه كبير جدًا!".

ولمزيد من السخرية، وضعت علبة سماعاتها في إصبعها لتوضيح مدى ضخامة حجم خاتم جورجينا مقارنة بما تتوقعه.

وقالت صوفي كانينغهام، إنه كان على جورجينا رودريغيز رفض كريستيانو رونالدو.

وأصرت على أن الخاتم باهظ الثمن بالنسبة لها، وأنها ما كانت لتقبله أبدًا.

سعر خيالي للخاتم

حتى الآن لم تُكشف تفاصيل رسمية عن الخاتم، لكن خبراء مجوهرات قدّروا قيمته بحوالي 5 ملايين دولار.

ورغم أن ثروة رونالدو تُقدّر بملايين الدولارات، ما يجعل السعر ليس عبئًا عليه، فإن الجدل لم يكن حول المال بقدر ما كان حول المظهر.

"ظننت أنهما مخطوبان منذ سنوات"

كانينغهام أعربت أيضًا عن دهشتها من إعلان الخطوبة، وقالت: "اعتقدت أنهما مخطوبان بالفعل. أشعر أنهما معًا منذ مئة عام".

رونالدو وجورجينا بالفعل على علاقة منذ ثماني سنوات، وينتظران معًا مستقبلًا جديدًا بعد إعلان الخطوبة.

في المقابل، قدّم المذيع المشارك ويست ويلسون رؤية أكثر هدوءًا، مؤكدًا أن الأهم هو ما تريده جورجينا نفسها: "ربما هي من طلبت ذلك. ربما قالت له: أريد أكبر حجر ماسي يمكنك العثور عليه".

وأشار إلى أن الأمر في النهاية لا يتعلق بآراء الآخرين، بل بسعادة الثنائي فقط.