أرسل لها صورا فاضحة.. مطربة مشهورة تشن هجوما على مكغريغور

أثارت أزيليا بانكس، مطربة الراب الشهيرة، جدلاً واسعاً بعد زعمها أن بطل الألعاب القتالية كونور مكغريغور أرسل لها صوراً فاضحة.

ونشرت بانكس صورتين لمكغريغور وهو عارٍ تماماً أمام مرآة، وتزعم أنه أرسلها إليها عبر حسابه بمنصة إكس رغم عدم متابعته لها.

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وكتبت أزيليا إلى جانب صور الشاشة: "كيف ترسل صورًا دنيئة ثم تهددني بعدم الإفصاح؟ هل تعرف من أنا بحق الجحيم؟ هذا حرام.. وكيف ستتحرش بي جنسيًا ثم تطالبني بالصمت؟".

ولم يشارك مكغريغور في بطولة UFC منذ 4 أعوام، بينما دار جدل حول الأخير بسبب علاقته بفتاة في شاطئ فلوريدا، قبل أن يظهر مع زوجته ديفلين التي تجمعهما علاقة منذ عام 2008، ولديهما أربعة أطفال: كونور جونيور (8 سنوات)، وكرويا ميريد (6 سنوات)، وريان (4 سنوات)، وماك (سنة واحدة).

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وسبق أن صدر حكم ضد مكغريغور عام 2023 ودفع تعويضات مالية تزيد على 200 ألف جنيه إسترليني للمدّعية نيكي هاند، التي اتهمته بالاعتداء عليها في أحد فنادق دبلن.

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ونفى ماكغريغور التهمة، قائلاً إن العلاقة كانت بالتراضي، لكن المحكمة قضت لصالح هاند.