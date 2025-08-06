لا أحتاج لإثبات شيء.. رد ناري من نيمار بعد سؤال عن أنشيلوتي

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

ردّ النجم البرازيلي نيمار بشكل قوى على الأخبار التي تتحدث عن عودته للمنتخب البرازيلي في المباريات المقبلة برسم تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا الجنوبية.

واستعاد نيمار مستواه بشكل تدريجي، وشارك في مباراة ودية جمعت فريقه سانتوس ويوفنتوس، وكان حاضراً لمشاهدة المباراة الإيطالي كارلو أنشيلوتي وطاقمه في المنتخب البرازيلي.

وسئل نيمار إن كان ما قدمه خلال المباراة يكفي لإقناع المدرب لإعادته للمنتخب البرازيلي، وكان رده نارياً: "لا أحتاج لإثبات أي شيء لأي أحد".

وسجل نيمار 3 أهداف في 9 لقاءات برفقة سانتوس، وغاب عن مباريات المنتخب البرازيلي خلال التوقف الدولي في يونيو والتي شهدت تأكيد تأهله لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

ويدرك النجم البرازيلي نيمار قيمته ومكانته في المنتخب البرازيلي، وتراجع مستواه بسبب الإصابات، وسوء حظه أعاق أداءه.

ويدرك الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن ضم النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان سيعزز المنتخب البرازيلي، ويقدم إضافة كبيرة إن حافظ على لياقته البدنية.

وشارك نيمار لمدة 90 دقيقة في 5 مباريات متتالية لأول مرة منذ أغسطس 2022، مما يُشير إلى أنه يستعيد أخيرًا أفضل مستوياته البدنية ، ويأمل اللاعب والمنتخب الوطني، الآن، أن يظل في كامل لياقته البدنية، مما سيضمن له بالتأكيد مكانًا في المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل وفي النهائيات الصيف المقبل.