صناعة وتقييم.. ماذا قدم سعود عبد الحميد في ظهوره التاريخي مع لانس؟ (فيديو)

قدم النجم السعودي سعود عبد الحميد أداء مذهلا في ظهوره الثاني مع نادي لانس اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الممتاز، عندما ساهم في فوز فريقه (3 ـ 1) على ستاد بريست.

وحقق لانس انتصاره الثاني في الدوري الفرنسي بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز على بريست (3 ـ 1)، فيما كان حقق الفوز الأسبوع الماضي أمام لوهافر، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام ليون.

وانضم سعود عبد الحميد في أوائل أغسطس الجاري لنادي لانس معارا من نادي روما الإيطالي لمدة موسم واحد مع خيار الشراء النهائي بعد 30 يونيو 2026.

ودخل سعود عبد الحميد بديلا في تشكيلة الفريق الأحمر والأصفر وبعد دقيقتين فقط أحرز لانس الهدف الثاني وتقدم على بريست (2 ـ 1).

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، اعتلى نجم المنتخب السعودي قمة الإبداع بتمريرة حاسمة رائعة صنع منها الهدف الثالث لزميله توماسون.

ورغم الوقت الضئيل الذي حصل عليه في المباراة (أقل من 15 دقيقة) فإن سعود عبد الحميد حصل على تقييم متميز وهو 7.8 / 10 كثاني أفضل اللاعبين في فريقه بمباراة بريست.

واحتفى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي (الليغ 1) بأداء سعود عبد الحميد التاريخي مع لانس قائلا: "أي تأثير قام به سعود عبد الحميد أمام بريست اليوم: الدقيقة 76 شارك بديلًا، الدقيقة 78 لانس يسجل الهدف الثاني، الدقيقة 92 سعود عبد الحميد يصنع الهدف الثالث"

كما هلل الحساب الرسمي للدوري الفرنسي لصناعة النجم السعودي للهدف قائلا" يا زين التمريرة ويا زين اللي مرّرها، سعود عبد الحميد يصنع هدف لانس الثالث أمام بريست".

وبعد مباراتين حتى الآن في تشكيلة لانس، حصل سعود عبد الحميد على 21 دقيقة فقط من اللعب لكنه استطاع أن يثبت نفسه كواحد من النجوم الواعدين في الفريق خلال الموسم الجديد.

وبات عبد الحميد أول لاعب سعودي يصنع هدفا في تاريخ الدوري الفرنسي وهو الإنجاز ذاته الذي حققه أيضا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي مع نادي روما.

وأضاف أيضا إنجازا آخر كونه أول سعودي يسجل هدفا في الدوري الأوروبي عندما هز شباك سبورتنغ براغا البرتغالي في مباراة فاز فيها روما 3 ـ1 الموسم الماضي.