بث مباشر لمباريات الدوري الإيطالي.. ميلان وكريمونينزي وروما ضد بولونيا

انتنطلق منافسات الدوري الإيطالي مساء اليوم السبت بمواجهات مرتقبة على رأسها لقاء نابولي ومضيفه ساسولو في اختبار مثير لحامل اللقب نابولي في بداية مشواره بالموسم الجديد.

وتقام أيضاً في التوقيت نفسه مواجهة بين جنوى وليتشي بينما يلتقي ميلان ضد كريمونيزي ويلعب روما ضد بولونيا.

ويتابع "إرم نيوز" أحداث مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي:

الإحماء قبل مباراة جنوى وليتشي

وصول حافلة نابولي ودي بروين يستعد للظهور الأول

أحداث مباراة ساسولو ونابولي

الدقيقة 17: مكتموناي يسجل هدف التقدم لصالح نابولي

الدقيقة 57: كيفين دي بروين يحرز الهدف الثاني لصالح نابولي

الدقيقة 79: حالة طرد من نصيب إسماعيل كوني لاعب ساسولو

نهاية المباراة بفوز نابولي بنتيجة 2-0 وجنوى يتعادل مع ليتشي دون أهداف

أحداث مباراة ميلان وكريمونينزي ومباراة روما ضد بولونيا:

الدقيقة 28: فيديريكو باشيروتو يتقدم لصالح كريمونينزي

الدقيقة 45+1: ستراهينيا بافلوفيتش يسجل هدف التعادل لصالح ميلان