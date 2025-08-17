logo
جمهور النصر لا يحب كريستيانو رونالدو.. الذكاء الاصطناعي يصدم رايكوفيتش

كريستيانو رونالدو في تدريبات النصر السعوديالمصدر: حساب النصر عبر إكس
17 أغسطس 2025، 12:03 ص

يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة من العيار الثقيل بين  النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر المحلي الذي يقام في هونغ كونغ بعد غدٍ الثلاثاء.

وانتشرت تصريحات منسوبة للحارس بريدراغ رايكوفيتش نجم نادي الاتحاد أشعلت الأجواء قبل هذه المباراة المرتقبة.

 وقال رايكوفيتش في التصريحات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن جمهور النصر لا يحب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق لأنه لم يحقق الألقاب مع أصحاب الرداء الأصفر منذ انضمامه في شهر يناير 2023.

 وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة وصلت إلى درجة توجيه أحد المشجعين سؤالاً إلى خاصية الذكاء الاصطناعي بموقع إكس للتأكد من التصريحات.

الذكاء الاصطناعي وجه إجابة صادمة لرايكوفيتش بعدما أكد أن جمهور النصر يعشق كريستيانو رونالدو لأنه ليس مجرد قائد للفريق وهداف الدوري السعودي في آخر موسمين، ولكن لمساهماته المميزة أيضاً مع النادي.

ويعود عشق جمهور النصر لرونالدو صاحب الـ 40 عاماً لعدة عوامل على رأسها كون النجم البرتغالي داعم قوي للفريق وصفقاته وساهم في انتشار اسم النادي عالمياً.

 وأشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو بدأ التحرك لحل أزمات مالية للنصر بخلاف توفير طائرته الخاصة لنقل الصفقات الجديدة.

 

