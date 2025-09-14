بث مباشر لمباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي

يستعد فريق النصر لخوض مواجهة غاية في الأهمية أمام منافسه فريق الخلود، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026.

وتأتي المباراة في ظل سعي "العالمي" إلى تأكيد بدايته القوية والحفاظ على زخمه، بعد الانتصار الكبير الذي حققه في الجولة الماضية على التعاون بخمسة أهداف نظيفة، في الجولة الافتتاحية للبطولة.

أخبار ذات علاقة بعد استبعاد بينتو وإصابة العقيدي.. من سيحرس مرمى النصر أمام الخلود؟

وفي المقابل، يخوض فريق الخلود هذه المباراة في ظل ظروف مختلفة، حيث يبحث عن تعويض جماهيره بعد الهزيمة التي تلقّاها في الجولة الأولى أمام فريق الاتفاق بنتيجة 1/2.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة، لأحداث مباراة النصر ضد الخلود، خلال السطور المقبلة:

تشكيل النصر

تشكيل الخلود

رونالدو يتسلم جائزة الهداف "الحذاء الذهبي" من الأسطورة ماجد عبدالله، بعد أن توج بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 10: سيطرة كاملة للنصر، ولكن دون أي خطورة حقيقية.

الدقيقة 11: تسديدة رائعة من رونالدو، ينقذها حارس الخلود.

الدقيقة 17: تصويبة لرونالدو من ضربة حرة، ولكن تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 28: توقف المباراة لالتقاط الأنفاس.

الدقيقة 32: تسديدة أخرى من رونالدو، ولكن تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 37: رأسية من رونالدو تمر ضعيفة إلى أيدي الحارس.

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف 4 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 52: هدف النصر الأول عن طريق ساديو ماني.

الدقيقة 54: العارضة تمنع هدف لنجم النصر جواو فيليكس.

الدقيقة 68: فرصة ضائعة من كومان نجم النصر.

الدقيقة 74: تسديدة من لاعب الخلود، ولكن في أيدي راغد النجار حارس النصر.

الدقيقة 81: الهدف الثاني لنادي النصر، عن طريق إينيغو مارتينيز.

الهدف جاء من رأسية قوية للاعب مارتينيز.

الدقيقة 87: ركلة جزاء لصالح الخلود.

راغد النجار حارس النصر يتألق ويتصدى لتسديدة مزياني، الذي أضاع ركلة جزاء الخلود.

الدقيقة 90: حكم المباراة يضيف 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.