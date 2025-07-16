نجم منتخب الأردن على رادار الترجي التونسي

كشفت تقارير إعلامية أن الأردني علي علوان، لاعب فريق سيلانغور الماليزي السابق، دخل على رادار نادي الترجي التونسي لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما أنهى تجربته مع الفريق الماليزي وأصبح لاعبًا حرًا.

وكان علي علوان انضم لفريق سيلانغور الماليزي في 2024 وخاض معه موسمًا واحدًا، شارك خلاله في 17 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

ووفقًا لأحدث التقارير الإخبارية فإن وجهة اللاعب حاليًا محصورة بين الخليج العربي وشمال إفريقيا.

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وأوضحت التقارير أنه تلقى أولًا عروضًا من أندية عراقية أبرزها الكرمة والزوراء والقوة الجوية.

ومن السعودية تلقى اللاعب عرضًا من نادي الرياض، بينما يسعى العربي الكويتي أيضًا لخطف اللاعب.

أما على الصعيد الإفريقي، فقد تلقى علوان عرضًا من نادي الترجي التونسي، الذي يعد أحد أبرز الأندية العربية والإفريقية، إذ يستهدف التعاقد مع النجم الأردني لمدة 3 مواسم مقبلة.

ووفقًا للعديد من المتابعين، فإن الترجي هو الوجهة الأفضل لعلوان حال أراد الانضمام لنادٍ ينافس بقوة على البطولات كافة، وأيضًا سيؤهله بقوة للاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026 مع "النشامى".

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وكان علي علوان بدأ مسيرته الكروية في نادي الوحدات، لينتقل بعدها إلى نادي الجزيرة، ومن هناك انضم إلى الشمال القطري، ثم توصل لاتفاق مع الخور القطري.

ويعد علوان أحد اللاعبين المميزين، حيث يتمتع بقدراته كهجوم أو صانع ألعاب ولفت الأنظار بشدة خلال مشاركته مع المنتخب الأردني في بطولة كأس آسيا 2023، حيث قدم نسخة استثنائية مع منتخب بلاده، ولعب جميع المباريات عدا مواجهة كوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

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كما ساهم علوان في تأهل "النشامى" إلى بطولة كأس العالم 2026 في نسخته المقبلة والتي ستقام بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية (كندا، والمكسيك والولايات المتحدة).

وجاء ذلك بعد تسجيله لثلاثية في مرمى سلطنة عمان، خلال منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وغاب علوان عن النشامى لعدة أشهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريق سيلانغور الماليزي، إلا أنه عاد وبقوة رفقة منتخب بلاده، وسجل ثلاثية جعلته رجل المواجهة أمام المنتخب العُماني بلا منازع.

وأنهى علوان موسمه الأول والوحيد مع فريق سيلانغور بتحقيق وصافة الدوري الماليزي برصيد 52 نقطة، خلف فريق جوهور والذي توج بطلًا للدوري برصيد 70 نقطة.

وأصبح علوان خلال الفترة الحالية لاعبًا حرًا، بعد انتهاء عقده مع الفريق الماليزي.