تصرف الزمالك أشعل الموقف.. هل أخطأ الأهلي بالتعاقد مع زيزو؟ (فيديو)

قدم أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، تصوره لأسباب الأزمة التي يعيشها النادي الأهلي المصري في الوقت الحالي.

ويعيش الأهلي على صفيح ساخن؛ إذ بدأ مرحلة نزيف نقاط أقلقت جمهوره بشكل قوي، وكانت سببا في إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو عقب الهزيمة أمام بيراميدز، وتولي عماد النحاس المسؤولية "مؤقتا".

كما تشهد غرفة ملابس الأهلي أزمة غير مسبوقة منذ التعاقد مع أحمد سيد "زيزو"، قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر مع نهاية الموسم الماضي، حيث بدأ العديد من اللاعبين يطالبون بتعديل عقودهم بما يوازي ما يحصل عليه "زيزو"؛ وهو ما صنع أزمة قوية ظهرت آثارها داخل الملعب.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي غلط غلطة كبيرة جدا في تعاقده مع أحمد سيد (زيزو)، وهو لاعب كبير بالطبع وغير عادي، ولكن ظروف التعاقد معه وبعد ما أعلن الزمالك الرقم الذي عرضه عليه للتجديد كان صعبا أن يخفي الأهلي الرقم الذي يمنحه له، ومن ثم طبيعي جدا أن العديد من اللاعبين سيقولون أيضا نحن نريد مثل زيزو، مثل إمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية، وما يحدث هو نتاج قرار لم ينظر إليه إلا من زاوية واحدة فقط، أنه لاعب جيد وأنني سأضعف الزمالك".

وأضاف: "الإدارة سياسات بالطبع، وسياسة الأهلي أن أقوي فريقي وأضعف المنافسين، والتاريخ يقول هذا، وعلى فكرة هذا ليس عيبا وهو في النهاية فلسفة إدارة، ولكن هذا اليوم جعل في غرفة ملابس الأهلي أزمات، ومهمة أي مدرب يجمع هؤلاء اللاعبين لكي يشتغلوا في طريق واحد وعلى قلب رجل واحدة لم تعد سهلة، هناك تشويش في أذهان اللاعبين تجعلهم لا يعملون في اتجاه واحد، وهذا أساس الكرة، القائم على شغل المجموعة، وإذا لم يكونوا على قلب رجل واحد، وأن يموتوا أنفسهم من أجل الفوز سنرى مشهد الأهلي حاليا".

وتابع ميدو: "جمهور الأهلي يتساءل طبعا ما الحل وكيف نخرج من هذه الأزمة؟.. بالطبع توجد طريقة، أولا وجود مدرب قوي وصاحب اسم كبير وطاقم عمل قوي مثله وكاريزما مثل مانويل جوزيه، وهذا طوق النجاة بالنسبة للأهلي، ومن أول دخلة يجعل كل لاعب يعرف حجمه ومكانه".

وأوضح: "قلت إن الزمالك هو أكثر فرقة فيها توازن في الدوري هذا الموسم، رغم عدم وجود أسماء كبيرة مثل الأهلي، ولكن كل مركز مضبوط، وفيه بدائل تسمح للمدرب بأن يعمل مداورة ويغير ويشتغل بشكل صحيح".