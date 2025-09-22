3 أشخاص فجّروا غضب جماهير الإفريقي التونسي بعد الخسارة الثانية في الدوري

تصاعدت وتيرة الغضب في أوساط جماهير النادي الإفريقي بعد الخسارة الجديدة التي تلقاها الفريق أمس الأحد في الدوري التونسي للمحترفين، بانهزامه أمام نجم المتلوي (1 ـ 0) في الجولة السابعة من المسابقة.

وبعد أن تصدر الترتيب في أولى جولات الموسم الجديد، بات الإفريقي الذي تعاقد مع المدرب المخضرم فوزي البنزرتي وضم عدة لاعبين جدد، مهددا بالتراجع إلى المركز الخامس في حال حقق كل من الترجي والمنستيري الفوز في مباراتيهما المؤجلتين من الجولة السابعة.

وتلقى الإفريقي أمام نجم المتلوي خسارته الثانية في 7 مباريات بعد أن كان سقط في فخ التعادل على أرضه أمام الصفاقسي في الجولة الخامسة ما أثار موجة من الانتقادات ومطالبات جماهيرية بمحاسبة الأطراف المسؤولة عن دخول الفريق في ما يشبه الأزمة التي تنبئ بتكرار سيناريو الموسم الماضي.

ولم يحقق الإفريقي لقب الدوري منذ موسم 2014 ـ 2025 عندما توج آنذاك بلقبه الـ13 في تاريخه قبل أن يتحول إلى مجرد إسم ضمن قائمة أندية الدوري، وتغيب عنه شمس الألقاب حتى الآن.

خسارة الإفريقي أمام نجم المتلوي التي تجمد فيها رصيد الفريق عند 13 نقطة من 7 مباريات فجرت موجة غضب عارمة ضد 3 أطراف نوردهم في التقرير التالي:

محسن الطرابلسي: صلاحيات مفقودة

أجمع الكثير من مشجعي النادي الإفريقي التونسي على أن لمجلس إدارة النادي الضلع الأكبر في بداية الفريق المضطربة في دوري المحترفين، إذ لم يحقق الفريق انتصارين متتاليين منذ الجولة الثانية عندما فاز على النجم الساحلي (1 ـ0) بعد تحقيق النتيجة ذاتها أمام مستقبل المرسى في المباراة الافتتاحية.

وانفجر مشجعو الإفريقي غضبا على رئيس النادي محسن الطرابلسي الذي تسلم مهام الرئاسة في يونيو الماضي خلفا لهيكل دخيل، وذلك بعد ما يزيد عن عقد من الزمن قضاه طبيبا للنادي.

ويرى الكثيرون أن محسن الطرابلسي لا يزال يفقد مقومات الشخصية القيادية التي بإمكانها أن تفرض وجودها داخل الفريق الأول وتتخذ القرارات المناسبة في مثل هذه الأزمات بدليل أنه لم يعقد حتى الآن أي اجتماع مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق لتقييم النتائج في المرحلة الراهنة.

ويأتي غضب جماهير الإفريقي على الطرابلسي وأعضاده في مجلس الإدارة من فشلهم في تسوية عديد الملفات التي كان أبرزها تعطل تأهيل لاعب الوسط الليبي أسامة الشريمي الذي تعاقد معه الفريق في يوليو الماضي لكنه لا يزال غير مؤهل قانونيا للمشاركة.

شرف الدين عون: أول مباراة وأول طرد

تلقى لاعب الوسط الدفاعي شرف الدين عون بطاقة حمراء في المباراة مما عقد وضعية فريقه في العودة في النتيجة بعد التأخر بهدف مفاجئ في بداية الشوط الأول.

وخاض عون الذي تعاقد معه الإفريقي في أغسطس الماضي أول مباراة له مع الفريق الأول إلا أته فجر موجة غضب كبرى في أوساط المشجعين الذين اعتبروه أحد أسباب الخسارة.

وتلقى عون بطاقة صفراء في الدقيقة 36 ثم ارتكب خطأ ثانيا بعد 3 دقائق من ذلك ليشهر الحكم في وجهه الإنذار الثاني ما يساوي الطرد.

حمزة الخضراوي: هدف كل 15 مباراة؟

انفجر جمهور الإفريقي غضبا على لاعبي فريقه لكن المهاجم حمزة الخضراوي نال القسط الأكبر من سخط المشجعين بعد أداء كارثي في مواجهة نجم المتلوي.

ولم يقدم الخضراوي الذي انضم للفريق الأحمر والأبيض في صيف 2024 أداء جيدا يليق بالقيمة المالية الباهظة التي دفعها من أجله النادي لفريقه السابق الملعب التونسي.

وتشير الإحصائيات إلى أن الخضراوي سجل 3 أهداف فقط في 37 مباراة خاضها في الدوري التونسي مع الإفريقي وهي نسبة ضئيلة جدا، فيما لا يزال ينتظر هدفه الأول هذا الموسم مما فجر موجة من الغضب ومطالبات من الجماهير بفسخ عقده أو إحالته على دكة البدلاء ومنح الفرصة للاعبين آخرين.