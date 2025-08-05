أول تعليق من إبراهيم نور الدين حول فيديو سهام صالح المثير للجدل

تفاعل الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين مع الجدل الدائر حول مقطع الفيديو الذي انتشر لجزء من حواره مع المذيعة سهام صالح في برنامجها التليفزيوني بقناة "أون" المصرية.

ودار حديث بين نور الدين وسهام صالح التي بادرت لسؤال الحكم السابق حول سر تألقه وقوته في التعامل مع منظومة التحكيم حين عمل بها.

ورد نور الدين على سؤال سهام صالح قائلاً: "اقترابي من الله هو السبب"، ولكن المذيعة أجابت بشكل حمل نوعًا من السخرية قائلة: "أين مسبحتك يا كابتن؟".

وتحدث نور الدين لأول مرة عن أصداء هذا الفيديو، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن الأمر لم يتم الاتفاق عليه نهائياً بل حدث بشكل طبيعي على الهواء.

وأضاف: "تجمعني صداقة بالمذيعة سهام صالح وسبق أن استضافتني من قبل في برنامجها".

أخبار ذات علاقة رفضت الزواج من لاعبي الأهلي والزمالك.. من هي سهام صالح التي أثارت جدلاً؟

وتابع: "الجميع يعلم عني الجدية، ولذا كان غريباً على المشاهدين دخوله في فاصل من الضحك بهذه الطريقة بسبب تلقائية الموقف".

وأتم قائلاً: "ليس صحيحاً أنني منزعج من الفيديو وانتشاره فالأمر لا يمثل لي أي أزمة".

أخبار ذات علاقة رد حاسم من إبراهيم نور الدين على تصعيد الزمالك

واعتزل إبراهيم نور الدين التحكيم وعمل لفترة قصيرة في لجنة الحكام بالاتحاد المصري.