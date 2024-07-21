تبقى أيام قليلة فقط على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وقد بدأت الحماسة تنتاب الجميع تجاه هذا الحدث الرياضي الكبير.

يعلو صوت الاستعدادات والتحضيرات داخل الوسط الرياضي، ولا يمكن سماع أي صوت آخر فوقها.

في عام 2024، ستكون باريس ثاني مدينة في التاريخ تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية ثلاث مرات، بعد لندن التي نظمت النسخة في أعوام 1908، 1948، و2012.

الموقع الرسمي للأولمبياد استعرض تاريخ الألعاب الأولمبية منذ نشأتها قبل قرون بين شجرة الزيتون المقدسة لزيوس ومذبحه في أولمبيا.

بداية الألعاب الأولمبية

تعود أصول الألعاب الأولمبية إلى العام 776 قبل الميلاد في اليونان، حيث كانت تُقام تكريمًا للآلهة الإغريقية.

وفي ظل الأساطير الوثنية التي كانت تهيمن على المجتمع اليوناني، كان من الضروري ربط هذه الألعاب بديانتهم.

وحسب إحدى الأساطير، عندما انتشر الطاعون في اليونان، طلب الرهبان إقامة نشاط يرتبط بالآلهة لطلب الشفاء منهم، وهكذا ظهرت الألعاب الأولمبية.

ظهرت الألعاب الأولمبية لأول مرة على شكل سباق جري للفتيات، حيث كان الهدف الحصول على منصب راهبة لإلهة الوثنية "هيرا".

وبعد ذلك، نظم سباق آخر للفتيات للفوز بمنصب راهبة في المعبد، وفي البداية، كانت الألعاب الأولمبية مرتبطة بالإلهة "هيرا" فقط، ولكن رهبان معبد الإله زيوس قرروا إقامة ألعاب رياضية تكريمًا لزيوس نفسه وبدأوا فيها بالفعل.

أخبار ذات علاقة أولمبياد باريس 2024.. أبطال عرب مرشحون للذهب

رسالة سلام عالمية

تم تأجيل جميع النزاعات بين المدن المشاركة حتى انتهاء الألعاب، وعرف وقف الأعمال العدائية هذا باسم السلام أو الهدنة الأولمبية.

سمحت الهدنة للحجاج بالمرور عبر الأراضي المتنازع عليها دون مضايقة ورغم أن بعض الناس اعتبروا هذه الفكرة مجرد أسطورة، مؤكدين أن اليونانيين لم يعلقوا أي حروب لهم.

استمرت الألعاب في التنظيم حتى مع وصول الحكم الروماني إلى اليونان مع قدوم القرن الثاني قبل الميلاد، وتم تسجيل آخر احتفال بها في عام 393 تحت إمرة الإمبراطور ثيودوسيوس الأول، لكن العديدة من التقارير تؤكد أن بعض الألعاب استمرت لما بعد ذلك.

أخبار ذات علاقة كل ما تحتاج معرفته بشأن حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

إعادة إحياء الأولمبياد

بدأ الاهتمام اليوناني بإحياء الألعاب الأولمبية، خلال حرب الاستقلال عن الدولة العثمانية في عام 1821.

وكان الشاعر والمحرر باناجيوتيس سوتسوس أول من اقترح إعادة عقد الألعاب الأولمبية، وذلك من خلال قصيدة شهيرة لها تدعى "حوار الموتى" نشرها في عام 1833.

وقد تم إعادة بناء ملعب باناثينايك بتمويل من إيفانجيلوس زابا، اليوناني الروماني الثري، بعد أن طلب من ملك اليونان أوتو في عام 1856 أن يمول إعادة إحياء دائم للألعاب الأولمبية.

شارك زابا وابن عمه كونستانتينوس، بالإضافة إلى رجل الأعمال جورج أفيروف في تجديد هذا الاستاد التاريخي الذي شهد أول دورة أولمبية في العصر الحديث.

لكن عودة أول ألعاب أولمبية تأخرت حتى عام 1896، واستمرت إقامتها كل أربعة أعوام إلا في مرتين فقط؛ بسبب الحرب العالمية الأولى والثانية، ولم تعد لليونان مرة أخرى سوى في 2004.

وتنطلق أولمبياد باريس 2024، يوم الجمعة المقبل، وتستمر دورة الألعاب الصيفية لثلاثة أسابيع حتى الأحد 16 أغسطس.