مواجهات قوية في كأسي آسيا وأفريقيا.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الإثنين، العديد من المباريات القوية في الجولة الثالثة من بطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس آسيا، أبرزها المباراة المصيرية التي تجمع المنتخب المصري ضد الرأس الأخضر، والتي ستحسم موقف الفراعنة من حجز مقعد في الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية.
وكذلك يختتم المنتخبان العربيان القطري واللبناني مباراتيهما في دور المجموعات من البطولة الآسيوية أمام الصين وطاجكيستان، على الترتيب.
بالإضافة للمباراة النهائية من كأس السوبر الإيطالي، التي تجمع بين نابولي وإنتر ميلان في مواجهة نارية ومنتظرة.
وفيما يأتي مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة (بتوقيت مكة المكرمة):
كأس أمم أفريقيا:
كوت ديفوار VS غينيا الاستوائية - 08:00 مساءً - على قناة beIN SPORTS MAX1.
غينيا بيساو VS نيجيريا - 08:00 مساءً - على قناة beIN SPORTS MAX2.
مصر VS الرأس الأخضر - 11:00 مساءً - على قناة beIN SPORTS MAX1.
موزمبيق VS غانا - 11:00 مساءً - على قناة beIN SPORTS MAX2.
كأس آسيا:
طاجيكستان VS لبنان - 06:00 مساءً - على قناة beIN ASIAN CUP.
قطر VS الصين - 06:00 مساء - على قناة beIN ASIAN CUP.
الدوري الإنجليزي:
برايتون VS وولفرهامتون - 10:45 مساء - على قناة beIN SPORTS HD1.
الدوري الإسباني:
غرناطة ضد أتلتيكو مدريد - 11:00 مساءً - على قناة beIN SPORTS HD3.
كأس السوبر الإيطالي:
نابولي VS إنتر ميلان - 10:00 مساء - على قناة AD SPORTS1.