مواجهات قوية في كأسي آسيا وأفريقيا.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين، العديد من المباريات القوية في الجولة الثالثة من بطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس آسيا، أبرزها المباراة المصيرية التي تجمع المنتخب المصري ضد الرأس الأخضر، والتي ستحسم موقف الفراعنة من حجز مقعد في الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية.

وكذلك يختتم المنتخبان العربيان القطري واللبناني مباراتيهما في دور المجموعات من البطولة الآسيوية أمام الصين وطاجكيستان، على الترتيب.

بالإضافة للمباراة النهائية من كأس السوبر الإيطالي، التي تجمع بين نابولي وإنتر ميلان في مواجهة نارية ومنتظرة.

وفيما يأتي مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة (بتوقيت مكة المكرمة):