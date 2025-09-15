تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا 
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة

فريق الأهلي السعوديالمصدر: حساب الأهلي السعودي على منصة إكس
يواجه فريق الأهلي السعودي نظيره ناساف الأوزبكي، مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل الأهلي المباراة طامحاً في الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، من أجل الحفاظ على اللقب، بعدما توج بلقب النسخة الماضية من البطولة.

الأهلي يسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في مبارياته الأولى، حيث يستضيف كلاً من شباب الأهلي الإماراتي، وناساف الأوزبكي، والشارقة الإماراتي، والغرافة القطري على ملعبه.

فيما يخوض بقية مبارياته خارج الديار أمام السد القطري، والشرطة العراقي، والدحيل القطري، والوحدة الإماراتي.

وتقام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام جديد منذ الموسم الماضي، حيث يقام دور المجموعات من 24 فريقا مقسمة على 12 لأندية الشرق ومثلهما لأندية الغرب (التي تمثل المنطقة العربية).

ويخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج ملعبه، في مواجهة ثمانية أندية مختلفة، وتتأهل 8 أندية من كل منطقة (شرق وغرب) إلى دور الـ16، والذي تقام مبارياته من ذهاب وإياب، لتتأهل الأندية الفائزة إلى ربع النهائي.

 

 

وبداية من دور الثمانية (ربع النهائي) ستلعب المباريات بنظام التجمع (التأهل من مباراة واحدة) في دولة واحدة تم اختيار دولة السعودية لاستضافة تلك المباريات.

وستنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام الساعة الـ9:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل عبر قناةbeIN sport 1.

 

 

