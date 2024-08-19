خرج أنجيل غوميز لاعب وسط ليل من المستشفى بعد تعرضه لإصابة غيبته عن الوعي خلال مباراة فريقه أمام رانس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

وتوقفت المباراة بسبب إصابة غوميز (23 عاما) وعلاجه في الملعب لأكثر من 30 دقيقة بعد اصطدامه مع أمادو كوني لاعب وسط رانس في الدقيقة 11.

وتم نقل لاعب مانشستر يونايتد السابق خارج الملعب على مِحفة، بينما هتف مشجعو الناديين باسمه.

وطُرد كوني بعد هذه الحادثة، بينما فاز ليل في المباراة 2-صفر.

وقال غوميز، في مقطع فيديو نشره على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، أمس الأحد: "أنا بخير، لقد عدت إلى المنزل. لقد حظيت برعاية طبية رائعة وأشعر أنني بحالة جيدة. أود أن أشكر جميع أفراد الطاقم الطبي في النادي والمستشفى الذين اعتنوا بي".

وأضاف: "هذا التصادم المجنون ومثل هذه الأشياء تحدث في كرة القدم. لكن الأهم هو أنني بخير. لقد حصدنا ثلاث نقاط".

وشكر غوميز أيضا جماهير الناديين على دعمهم "الكبير".