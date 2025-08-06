لابورتا يتوعد باريس سان جيرمان

أدلى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بتصريحات مثيرة حول الفريق الأفضل حاليا في أوروبا والعالم وذلك قبل أيام قليلة على بدء فريقه رحلة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي أن أن" سبورتس (CNN)، قال خوان لابورتا إن فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان هما من أعظم الأندية في العالم وأنه يتمنى أن تضع مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل الفريقين وجها لوجه ليعرف العالم من الأقوى.

أخبار ذات علاقة 4 سعداء بسقوط باريس سان جيرمان أمام تشيلسي

وأضاف لابورتا: "كل من يُحب كرة القدم يعتقد أن باريس سان جيرمان وبرشلونة قدّما أفضل كرة قدم في العالم، أتمنى مواجهتهما في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا".

أخبار ذات علاقة اشتعال الأزمة.. برشلونة يحيل تير شتيغن للشؤون القانونية

وتابع: "لقد فازوا بدوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، إنهم يقدمون كرة قدم جميلة مع مدرب رائع ولاعبين مميزين وفريق قوي أيضاً".

وأضاف: "للأسف، لم نتمكن من اللعب ضدهم إنها مباراة كرة قدم ينتظرها العالم، أتمنى أن نواجههم حتى نعرف أي منا الأفضل".

أخبار ذات علاقة مفاجأة رائعة من برشلونة لجماهيره

وكان برشلونة توج بثلاثة ألقاب في 2025 وهي الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر، بينما كان على وشك أن يضرب موعدا قويا مع سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا ولكنه خسر مباراة نصف النهائي أمام إنتر ميلان (7 ـ 6) في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا.

ويبدأ برشلونة الموسم الجديد في الدور الإسباني بمواجهة ريال مايوركا يوم 16 أغسطس الجاري، بينما يلاقي باريس سان جيرمان فريق نانت في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي يوم 16من الشهر ذاته.