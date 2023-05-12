بايرن ميونخ يحسم مصير توماس مولر

وكانت صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية قد ذكرت في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي أن مولر يحاول الرحيل عن صفوف بايرن لعدم رضاه بوقت المشاركة الذي كان يحظى به تحت قيادة المدرب السابق يوليان ناغلسمان والمدرب الحالي توماس توخيل.

وفقد مولر مؤخرا مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن ميونخ، لكنه يرتبط مع النادي بعقد يستمر حتى عام 2024.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن مولر يرغب في مواصلة اللعب على أعلى مستوى حتى عام 2024، وهو العام الذي ينتهي فيه عقده مع بايرن.

وقال أوليفر كان في حوار مع "بيلد" إن رحيل مولر لن يحدث.

وأضاف: إذا حدث هذا سأقنعه بالبقاء، توماس جاهز، لم يتلق إصابات ولديه شخصية قوية. إنه لاعب مهم للغاية للمنظومة بأكملها. متأكد من أن توماس سيلعب المزيد من المباريات معنا.