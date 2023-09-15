إطلاق سراح لاعبي أكاديمية ريال مدريد المتورطين في الفضيحة الجنسية
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه تم إطلاق سراح لاعبي ريال مدريد الشباب الثلاثة الذين اعتقلهم الحرس المدني، أمس الخميس، لمشاركتهم مقطع فيديو جنسيًّا على "واتساب".
وبحسب مصادر الحرس المدني، فإن هناك لاعبًا رابعًا يتم التحقيق معه ولم يتم القبض عليه.
ووقعت الأحداث في موغان (غران كناريا) حيث أبلغت والدة فتاة قاصر في 6 سبتمبر عن الحادثة للحرس المدني.
وأبلغت الأم برفقة ابنتها في سانتا ماريا دي غويا (لاس بالماس) عن وجود بعض التسجيلات التي تضمنت علاقات جنسية، إلا أنه تم تسجيلها دون موافقتها، وعلمت أنها متداولة.
وأمرت المحكمة رقم 3 في سان بارتولومي دي تراخانا (غران كناريا) الحرس المدني بتقديم العديد من الأشخاص، في السن القانونية، وينتمون إلى ريال مدريد، إلى العدالة، وتمت مصادرة أجهزتهم المحمولة.
وأفادت مصادر من التحقيق، أن الاعتقالات تمت على خلفية احتمال ارتكاب جريمة إفشاء أسرار ذات طبيعة جنسية وليس الاعتداء، إذ إن العلاقة كانت بالتراضي، وليس نشر التسجيلات.
بيان ريال مدريد
وأصدر ريال مدريد بيانًا أكد فيه أنه "سيتخذ الإجراءات المناسبة" عندما "تكون لديه معرفة تفصيلية" بما حدث، بعد أن أدلى أحد لاعبي الرديف كاستيا وثلاثة من لاعبي ريال مدريد C بأقوالهم أمام الحرس المدني.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن جريمة كشف وإفشاء الأسرار دون إذن الشخص المتضرر تكون عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة عندما تنتهك خصوصيته بشكل خطير، و حتى لو أعطى الضحية موافقته على التسجيل في ذلك الوقت.