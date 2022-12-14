ما سبب ظهور كريستيانو رونالدو في نادي ريال مدريد؟
ذكرت صحيفة " relevo " الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد إلى المدينة الرياضية لريال مدريد "الفاليديبياس" للتدرب وحيدا في انتظار حسم مستقبله والتعاقد مع فريق جديد.
وبحسب الصحيفة، تلقى النجم البرتغالي تصريح وموافقة إدارة ريال مدريد على التدريب في المدينة الرياضية ليعود لملاعب التدريب التي غادرها في 2018 بعد 9 سنوات قضاها في صفوف ريال مدريد تمكن خلالها من أن يصبح أحد أساطير النادي الملكي وهدافه التاريخي.
وأكدت الصحيفة أن تدريب رونالدو في "الفاليديبياس" كان بموافقة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بشكل شخصي.
واصطحب رونالدو، ابنه جونيور معه في تدريباته داخل المدينة الرياضية لريال مدريد.
وفضل كريستيانو رونالدو العودة لمدريد بعد إقصاء المنتخب البرتغالي من ربع نهائي كأس العالم أمام المنتخب المغربي 1-0 وبعد فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، ويتواجد حاليا دون فريق ويفكر في مستقبله ويرغب في الحفاظ على لياقته البدنية؛ لذلك استعمل مقر تدريبات ريال مدريد.
وأكدت الصحيفة أن سماح إدارة ريال مدريد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتدرب في المدينة الرياضية لا يعني أنها مهتمة بخدماته، حيث أغلقت الإدارة الباب أمام عودته مرة أخرى منذ الصيف الماضي، كما أن أتلتيكو مدريد الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية بدوره لا يفكر في التعاقد معه.
لكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يملك علاقات جيدة مع إدارة ريال مدريد رغم زلزال خروجه في صيف 2018 وغياب العلاقة بينه وبين زملائه السابقين، حيث لم يهنئ مؤخرا زميله السابق الفرنسي كريم بنزيما بالكرة الذهبية.