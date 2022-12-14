ما سبب ظهور كريستيانو رونالدو في نادي ريال مدريد؟

وفضل كريستيانو رونالدو العودة لمدريد بعد إقصاء المنتخب البرتغالي من ربع نهائي كأس العالم أمام المنتخب المغربي 1-0 وبعد فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، ويتواجد حاليا دون فريق ويفكر في مستقبله ويرغب في الحفاظ على لياقته البدنية؛ لذلك استعمل مقر تدريبات ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن سماح إدارة ريال مدريد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتدرب في المدينة الرياضية لا يعني أنها مهتمة بخدماته، حيث أغلقت الإدارة الباب أمام عودته مرة أخرى منذ الصيف الماضي، كما أن أتلتيكو مدريد الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية بدوره لا يفكر في التعاقد معه.

لكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يملك علاقات جيدة مع إدارة ريال مدريد رغم زلزال خروجه في صيف 2018 وغياب العلاقة بينه وبين زملائه السابقين، حيث لم يهنئ مؤخرا زميله السابق الفرنسي كريم بنزيما بالكرة الذهبية.