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رياضة

مهاجم ليفربول يسجل هدفًا عالميًا في ربع نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

مهاجم ليفربول يسجل هدفًا عالميًا في ربع نهائي كوبا أمريكا (فيديو)
لويس دياز في مباراة كولومبيا وبنماالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 11:45 م

سجل لويس دياز هدفًا عالميًا في مباراة منتخب بلاده كولومبيا أمام بنما في الساعات الأولى من صباح الأحد ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأحرز لويس دياز الهدف الثالث لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 41 بعدما استغل تقدم حارس بنما وسدد بطريقة رائعة محرزًا هدفًا عالميًا.

وتقدم منتخب كولومبيا مبكرًا بهدف في الدقيقة 8 عن طريق جون كوردوبا ثم أضاف جيمس رودريغيز في الدقيقة 15 من ضربة جزاء.

وأحرز لويس دياز الهدف الثاني له في مشوار بطولة كوبا أمريكا بعدما هز شباك كوستاريكا بمرحلة المجموعات خلال المباراة التي انتهت بفوز كولومبيا بنتيجة 3-0.

وتألق نجم ليفربول الإنجليزي بشكل لافت في مباريات المنتخب الكولومبي وأظهر لمحات فنية رائعة.

ورفع لويس دياز رصيد أهدافه بقميص منتخب كولومبيا إلى 14 هدفًا خلال 53 مباراة منذ عام 2018.

يشار إلى أن بعض التقارير الصحفية ربطت بين لويس دياز وإمكانية الرحيل إلى برشلونة الإسباني خلال الموسم المقبل.

وانضم لويس دياز إلى ليفربول في صيف 2022 قادمًا من بورتو البرتغالي ، ويرتبط بعقد حتى 2027.

كوبا أمريكالويس ديازليفربول

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