تريزيغيه
تريزيغيه

منتخب مصر يتلقى صدمة قبل أولمبياد باريس

تلقى منتخب مصر الأوليمبي، صدمة قوية، قبيل انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية، باريس 2024.

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ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس، بالمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، حيث يسعى لاختيار 3 لاعبين فوق السن، لضمهم إلى بعثة الفريق التي ستطير إلى العاصمة الفرنسية.

وبعد موافقة اللاعب محمود حسن تريزيغيه، على التواجد مع منتخب مصر الأوليمبي في البطولة، إلا أن نادي طرابزون سبور التركي قرر عدم مشاركة اللاعب المصري في أولمبياد باريس.

وبرّر نادي طرابزون موقفه، بحاجته لخدمات اللاعب، حيث يستعد الفريق للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

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وتقام الأولمبياد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.

 ويشارك المنتخب المصري الأوليمبي في البطولة ضمن المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا، وأزوبكستان، والدومينيكان.

المنتخب المصري
أولمبياد باريس 2024

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