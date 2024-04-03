جيسوس مدرب الهلال يظهر في أحد مساجد الرياض (فيديو)

نتائج مذهلة

وأمس الثلاثاء، واصل الهلال عزفه المنفرد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد انتصار 3-صفر على ضيفه الأخدود.

وتناوب صالح الشهري، ومالكوم، وسالم الدوسري على التسجيل خلال شوطي المباراة، ليرفع الهلال بهذا الفوز مسيرة انتصاراته المتتالية إلى 31 فوزا في جميع المسابقات.

ورغم حالة القلق التي انتابت جماهير الهلال لغياب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لستة أسابيع بسبب الإصابة، إلا أن بديله الشهري كان في الموعد وسجل هدف التقدم بعد مرور ربع ساعة من انطلاق المباراة.

ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 74 نقطة، متفوقا بفارق 12 نقطة عن النصر ثاني الترتيب، الذي فاز 8-صفر على أبها في مباراة أقيمت في نفس التوقيت.