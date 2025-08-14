"الأطفال أمانة في رقبتكِ".. أرملة"بيليه فلسطين" ترد على أسئلة محمد صلاح

في ردٍ مؤثر على سؤال النجم المصري محمد صلاح حول ظروف مقتل زوجها، كشفت دعاء العبيد، أرملة اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد الملقب بـ"بيليه فلسطين"، التفاصيل المروعة لرحيله وهو يحاول إنقاذ أطفاله من براثن الجوع.

جاء رد دعاء بعدما علّق محمد صلاح على منشور الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر منصة "إكس" والذي نعى فيه اللاعب الراحل بقوله: "وداعًا سليمان العبيد.. بيليه فلسطين. موهبة منحت الأمل لأطفال غزة حتى في أحلك الظروف".

وردّ صلاح، متسائلًا: "هل يمكنكم أن تخبرونا كيف توفي العبيد؟ وأين؟ ولماذا؟".

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف سليمان (41 عامًا)، الأربعاء الماضي، أثناء انتظاره مع عشرات المدنيين للحصول على مساعدات إنسانية جنوب قطاع غزة.

ويعتبر "العبيد" أحد أبرز نجوم الكرة الفلسطينية، حيث شارك مع المنتخب الوطني في 24 مباراة دولية، وتألق في أندية غزة والضفة الغربية، متوجًا بلقب هداف الدوري الممتاز مرتين، وسجل خلال مسيرته أكثر من 100 هدف.

كيف مات "بيليه فلسطين"؟

وقالت دعاء في حديث لوكالة الأناضول: "زوجي قُتل وهو يحاول الحصول على مساعدات غذائية من مراكز التوزيع الإسرائيلية-الأمريكية".

وأضافت: "كان من المفترض أن يحظى بحماية اتحاد الكرة الفلسطيني والفيفا، فهم مسؤولون عن رعاية أسرته وأطفاله بعد رحيله.

وواصلت: "لو توافرت له الحماية الكافية، لما اضطُر للمخاطرة بحياته في تلك المراكز الخطرة".

وروت دعاء كيف نزحت مع زوجها وأطفالها الخمسة بعد تدمير منزلهم مع بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر 2023، ليعيشوا بين الخيام في ظروف قاسية.

وقالت: "الراتب الذي كان يتقاضاه سليمان لم يكن يكفي لشراء الطعام ليوم واحد، فأسعار المواد الغذائية أصبحت خيالية، ووصل سعر كيلو الطحين إلى 120 شيكلاً (32 دولارًا)".

وأضافت: "مرت علينا أيام لم نذق فيها الخبز، فلم يجد سليمان خيارًا سوى التوجه إلى نقاط التوزيع، رغم معرفته بمخاطرها".

الأطفال أمانة في رقبتك

تذكرت دعاء اللحظات الأخيرة لزوجها، قائلة: "في فجر يوم رحيله، توضأ وصلّى وقرأ القرآن، ثم نظر إليّ وقال: 'الأطفال أمانة في رقبتك'".

وبعد ساعات، وصلها نبأ إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاولته الحصول على الطعام، ليرحل تاركًا وراءه أحلامًا كروية لم تكتمل، وأطفالًا يحملون اسمه بلا مستقبل واضح.

وعلى الرغم من الجوع والحرب، ظل سليمان متمسكًا بحبه لكرة القدم، حيث كان ينظم مباريات مع أبنائه وأصدقائه بين مخيمات النزوح، وحلم بتعليمهم أصول اللعبة.

قالت دعاء: "كان يعدهم بأن يصبحوا لاعبين مشهورين، لكن الحرب سرقت منه هذا الحلم".

وفي نهاية حديثها، أمسكت بقميصه الرياضي -آخر ما تبقى من مقتنياته- وقالت: "كل ذكرياتنا دُمرت مع المنزل، ولم يبقَ لي سوى هذا القميص.. كأنه آخر عناق منه".