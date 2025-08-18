لم يلمسها وابتعد.. قاسم لاجامي يرفض مصافحة مشجعة أجنبية (فيديو)

لفت قاسم لاجامي، نجم فربق القادسية السعودي، الأنظار بتصرف تلقائي أثناء وجود فريقه في هونغ كونغ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي لكرة القدم.

ويستعد القادسية لمواجهة مرتقبة بعد غدٍ الأربعاء ضد الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويشارك القادسية بصفته وصيفًا لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي يحمل لقبها نادي الاتحاد بطل دوري روشن أيضاً.

وانتشر مقطع فيديو للاعب السعودي قاسم لاجامي أثناء وجوده في بهو فندق إقامة فريقه بدولة هونغ كونغ فيما تطلب مشجعة أجنبية التصوير معه.

ورفض لاجامي لمس المشجعة الأجنبية تاركاً مسافة بينه وبينها قبل التقاط الصورة معها.

المفاجأة أن بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المنتمية لنادي الهلال أكدت أن هذه المشجعة التي طلبت التصوير مع قاسم لاجامي هي معجبة بشدة بشقيقه المدافع علي لاجامي نجم الهلال المنضم أخيراً من صفوف النصر.

وأشار حساب جماهيري تابع للهلال إلى أن هذه المشجعة كتبت في حسابها عبر موقع إنستغرام أنها تحب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، بجانب المدافع السعودي علي لاجامي المنضم من النصر للهلال.