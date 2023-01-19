أهداف مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان (فيديو)

ويلتقي كريستيانو رونالدو مع ليونيل ميسي مرة أخرى بعد دخول المنافسين السابقين التشكيلة الأساسية لمباراة ودية تجمع فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان في استاد الملك فهد بالرياض اليوم الخميس.

ويشارك في المباراة قائمة من نجوم الهلال والنصر أمام لاعبي باريس سان جيرمان الذين وصلوا صباح اليوم الخميس.

ويبدأ رونالدو (37 عاما) مغامرته في السعودية بمباراة استعراضية تجمع بين لاعبي النصر والهلال بفريق "موسم الرياض" في مواجهة باريس سان جيرمان الخميس، حيث يلتقي غريمه ليونيل ميسي مجددا في الرياض.

ويقود رونالدو لاعب النصر فريق موسم الرياض الذي يضم لاعبين من الغريمين المحليين النصر والهلال.

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيلة ضمت الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار وكذلك المدافع سيرجيو راموس زميل رونالدو السابق في ريال مدريد والحارس كيلور نافاس.