سرُّ استبعاد كريستيانو رونالدو من مباراة النصر واستقلال الطاجيكي

أثار البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، جدلاً باستبعاده مواطنه كريستيانو رونالدو قائد الفريق من مباراة استقلال الطاجيكي التي تقام، غداً الأربعاء، في الجولة الأولى بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويستقبل النصر منافسه استقلال على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء استبعاد رونالدو بعد ظهوره بمستوى باهت في لقاء الخلود الأخير في الدوري السعودي.

وظهرت علامات الحزن على وجه النجم البرتغالي المخضرم عقب نهاية مباراة الخلود الماضية والتي لم يسجل بها رونالدو.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن جيسوس استبعد رونالدو من أجل منحه قسطاً من الراحة في ظل توالي المباريات.

وأشارت إلى أن نواف العقيدي حارس المرمى واصل الغياب بسبب الإصابة، بينما يميل المدرب البرتغالي لإعادة الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس لحماية العرين بعد بقائه بديلاً في مباريات الدوري السعودي.

وكان رونالدو قد سجل هدفاً في الدوري السعودي هذا الموسم بعد أن هز شباك التعاون في الجولة الأولى، ولكنه صام عن التهديف في لقاء الخلود بالجولة الثانية.

ومن المنتظر أن يشارك هارون كمارا الوافد الجديد في قيادة هجوم النصر.