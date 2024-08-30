رغم الاقتراب من "أوسيمين".. الأهلي السعودي يتفق على صفقة هجومية مدوية

توصل الأهلي السعودي إلى اتفاق لضم توني نجم برينتفورد الإنجليزي قبل غلق باب الانتقالات الجارية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن إدارة الأهلي قدمت عرضًا للتعاقد مع توني مقابل 40 مليون جنيه إسترليني وهو ما نال موافقة إدارة برينتفورد الإنجليزي.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن توني وافق بالفعل على ارتداء قميص الأهلي والرحيل إلى الدوري السعودي.

وأوضح أن الأهلي تقدم بعرض ضخم، وأقنع نادي برينتفورد وهو ما أكدته صحيفة "ليكيب" الفرنسية أيضًا.

وانضم توني صاحب الـ 28 عامًا إلى برينتفورد في صيف 2020 قادمًا من بيتيربرو الإنجليزي في صفقة لم تتجاوز 6 ملايين يورو.

وسجل توني 4 أهداف، وصنع هدفين في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الماضي، الذي شهد مشاركته في 17 مباراة.

وأحرز المهاجم القناص 72 هدفًا خلال 141 مباراة بقميص برينتفورد، وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وجاءت أنباء التفاوض لضم توني، رغم اقتراب الأهلي السعودي من التعاقد مع فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي، بحسب تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية.

ورغم تفاوض تشيلسي الإنجليزي لضم اللاعب أوسيمين إلا أن إدارة الأهلي توصلت إلى اتفاق لضم أوسيمين في صفقة تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو.