اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قرارا رسميا بإيقاف البث المباشر لقناته الفضائية بعد تسلمها بشكل رسمي، اليوم الخميس، من أجل تطويرها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد نهاية تعاقد النادي مع شركة "بريزنتشين لايف" الذي ينتهي عملها بنهاية شهر يوليو الجاري.

وكشف النادي دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل القناة لاختيار الأفضل من بينها في الفترة المقبلة.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "استعرض مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الاعلامي في اجتماعه، برئاسة محمود الخطيب، الرؤى المستقبلية لقناة النادي الفضائية، كما طالع قيام شركة بريزنتيشن لايف بإنهاء مهمة العاملين بالقناة وفقا لعقودهم المبرمة مع بريزنتيشن لايف، والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وكذلك إبلاغهم وسداد كافة مستحقاتهم الشهرية".

وأضاف: "أيضا ما جاء في التقرير الخاص باللجنة التي قام المجلس بتشكيلها في الاجتماع السابق لاستلام القناة من شركة بريزنتيشن لايف وفي ضوء ما سبق قرر المجلس ما يلي: توجيه الشكر إلى شركة بريزنتيشن لايف عن التعاون الذي جرى مع النادي خلال الفترة الماضية، وقيامها بسداد المستحقات المالية لكافة العاملين بالقناة حتى نهاية عقودهم مع بريزنتيشن لايف في يوليو الجاري، وتأكيد استمرار التعاون الإيجابي مع الشركة فيما يخص حقوقها في التسويق الحصري لبرامج القناة خلال المرحلة المقبلة، وفقا للتعاقد المبرم مع النادي".

وتابع البيان: إيقاف البث المباشر للقناة اعتبارا من اليوم الخميس، على أن يستمر البث المسجل خلال الفترة الانتقالية، تحت إشراف لجنة تسيير الأعمال بالقناة، ودراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل القناة، لاختيار الأفضل من بينها".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الألومنيوم، مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.