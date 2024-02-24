عدلان قديورة ينفعل على مدربه خلال مواجهة يانغ أفريكانز (فيديو)

وقبيل نهاية اللقاء بلحظات التقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة، المدرب لويس باكيتا وهو يلتقط زجاجة مياه من على الأرض قرب دكة البدلاء، ويبدو أنه سمع كلمات لم تعجبه من قديورة، ليعود إليه وبدا غاضبا بشدة ليقوم اللاعب ويتحدث مع المدرب بطريقة غاضبة أيضا، ولكن تدخل أعضاء الجهاز الفني منع وصول الأمر لأبعد من ذلك.

وحسم الأهلي تأهله إلى ربع النهائي مستفيدًا من فوز يانغ أفريكانز على شباب بلوزداد، وذلك قبل الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

وكان الفريق المصري انتصر على ميدياما في كوماسي بنتيجة 1-0، أمس الجمعة.

ويستضيف الأهلي نظيره يانغ أفريكانز يوم الجمعة المقبل، في ختام دور المجموعات، وسيكون الصراع بينهما على الصدارة بعد أن ضمن الثنائي التأهل رسميًّا.. فيما يلعب ميدياما في الجزائر مع شباب بلوزداد.