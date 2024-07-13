مدرب أوروغواي يوجه انتقادات حادة لمنظمي كوبا أمريكا 2024

وجه مارسيلو بييلسا، المدير الفني لمنتخب أوروغواي، انتقادات حادة لمنظمي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة، كما هاجم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول".

وخسر منتخب أوروغواي من كولومبيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي، وشهدت بعدها هجوم الجمهور الكولومبي على أسر لاعبي أوروغواي.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب أوروغواي منافسه كندا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، فجر الأحد.

وقال المدير الفني الأرجنتيني في مؤتمر صحفي: "يجب التفكير في كل التهديدات التي سأتلقاها إذا تحدثت، الشيء الوحيد أن رد فعل اللاعبين كان سيفعله أي إنسان إذ تم الهجوم على أحد أفراد عائلته".

وأضاف: "تعرضت أمهات لاعتداءات أثناء الإمساك بأطفالهن، كان يجب على الكونميبول معرفة أنه يجب أن يتلقى اللاعبون اعتذاراً من الأشخاص الذين تعين عليهم تأمين المشجعين، أي شخص كان سيتصرف بطريقة اللاعبين لو رأى أنه لا مفر من حماية أسرته بينما كانوا يهاجمون زوجاتهم وأمهاتهم وأطفالهم، ماذا كان عليهم أن يفعلوا؟... لا أحد يريد أن يرى رد فعل عنيفا لكن عليك أن تنظر إلى الفعل".

وأشار: "رسالتي إلى (الكونميبول) اعتذروا إلى اللاعبين وعائلاتهم، هل ستعاقبون اللاعبين بالإيقاف؟ الشيء الوحيد الذي يجب أن يقال إننا ارتكبنا أخطاء، نحن نتحمل المسؤولية".

وتابع: "لقد عقدوا مؤتمرا صحفيا ليقولوا إن الملاعب كانت مثالية، لكن العشب كان ليس كذلك، منتخب بوليفيا لم يتدرب ولدي كل الصور التي تثبت أنها كذبة، هذا هو وباء الكذابين، لقد قلت بالفعل كل ما وعدت نفسي بعدم قوله".

وأردف: "اعتذروا لنا بسبب ملاعب التدريب؛ لأنها كانت كارثية، لكن بالطبع هذا يؤثر على المنظمين، لذا لا يتعين عليك أن تقول كلمة واحدة؛ لأنهم يهددونك، إنهم حفنة من الكاذبين".

واختتم حديثه: "عندما تحدث ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، وانتقد الملاعب قيل له لا تتحدث مرة أخرى، الجميع مهدد، لكن يجب أن يعتذروا، كل ما عليهم قوله إننا ارتكبنا أخطاء ونحن مسؤولون، ونتحمل مسؤولية ذلك".