أمير خان.
أمير خان.

إيقاف الملاكم أمير خان عامين بسبب المنشطات

أظهرت نتيجة تحليل عينة خان وجود مادة أوستارين المحظورة.
رويترز
رويترز

 أعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات اليوم الثلاثاء أن الملاكم البريطاني أمير خان تعرض للإيقاف على مستوى الرياضة لمدة عامين بعدما ظهرت مادة محظورة في عينته عقب نزال ضد كيل بروك في فبراير شباط الماضي.

وأعلن خان (36 عاما) وبطل العالم السابق في وزن خفيف الوسط اعتزاله في مايو أيار الماضي بعد الخسارة أمام مواطنه البريطاني بروك في 19 فبراير شباط.

مادة أوستارين المحظورة لديها تأثير مماثل للتستوستيرون، وهي مادة محظور استخدامها في كل الألعاب طوال الوقت
الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات

لكن بعد اكتشاف وجودة مادة أوستارين في عينة خان، لن يكون بوسعه العودة إلى الحلبة حتى أبريل نيسان 2024.

وقالت الوكالة البريطانية بموقعها على الإنترنت إن مادة أوستارين المحظورة لديها تأثير مماثل للتستوستيرون، وهي مادة محظور استخدامها في كل الألعاب طوال الوقت.

لن يكون بوسع أمير خان العودة إلى الحلبة حتى أبريل نيسان 2024.

وتقبل خان، الذي عبر عن مخاوفه بسبب الافتقار لإجراء اختبارات للكشف عن المنشطات قبل مواجهة بروك، أنه خالف لوائح مكافحة المنشطات، لكنه قال إنه لم يفعل ذلك بشكل متعمد.

وبدأ إيقاف خان في السادس من أبريل نيسان 2022، وسيستمر حتى الخامس من أبريل من العام المقبل.

رياضة

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com