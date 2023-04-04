إيقاف الملاكم أمير خان عامين بسبب المنشطات

أعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات اليوم الثلاثاء أن الملاكم البريطاني أمير خان تعرض للإيقاف على مستوى الرياضة لمدة عامين بعدما ظهرت مادة محظورة في عينته عقب نزال ضد كيل بروك في فبراير شباط الماضي.

وأعلن خان (36 عاما) وبطل العالم السابق في وزن خفيف الوسط اعتزاله في مايو أيار الماضي بعد الخسارة أمام مواطنه البريطاني بروك في 19 فبراير شباط.