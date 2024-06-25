تغطية مباشرة.. مباراة إنجلترا وسلوفينيا في كأس أوروبا 2024

تختتم إنجلترا مشوارها في دور المجموعات لبطولة أوروبا "يورو 2024"، اليوم الثلاثاء، أمام سلوفينيا.

وتعادلت سلوفينيا 1-1 في مباراتيها الأوليين بالبطولة، لكنها تحتاج الفوز على إنجلترا في كولن لتضمن التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى كدولة مستقلة.

ورغم أن إنجلترا تتصدر المجموعة الثالثة ولها 4 نقاط وتقترب من بلوغ دور الـ16، فإن فريق المدرب ساوثغيت يحرص على تحقيق انتصار حاسم بعد بدايته المتعثرة.

فيما يلي تشكيلة إنجلترا وسلوفينيا لمباراتهما في المجموعة الثالثة:

إنجلترا: جوردان بيكفورد وكايل ووكر ومارك جيهي وجون ستونز وكيران تريبيير وكونور غالاغر وديكلان رايس وجود بيلينغهام وفيل فودن وبوكايو ساكا وهاري كين (القائد).

سلوفينيا: يان أوبلاك (القائد) وجان كارنيتشنيك وفانيا دروكيسيتش وياكا بيول وإريك يانزا وبيتر ستويانوفيتش وأدم جنزيدا-تسرين وتيمي إلسنيك ويان ملاكار وأندراش شبورار وبنيامين سيسكو.