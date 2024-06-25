تغطية مباشرة.. مباراة إنجلترا وسلوفينيا في كأس أوروبا 2024
تختتم إنجلترا مشوارها في دور المجموعات لبطولة أوروبا "يورو 2024"، اليوم الثلاثاء، أمام سلوفينيا.
وتعادلت سلوفينيا 1-1 في مباراتيها الأوليين بالبطولة، لكنها تحتاج الفوز على إنجلترا في كولن لتضمن التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى كدولة مستقلة.
ورغم أن إنجلترا تتصدر المجموعة الثالثة ولها 4 نقاط وتقترب من بلوغ دور الـ16، فإن فريق المدرب ساوثغيت يحرص على تحقيق انتصار حاسم بعد بدايته المتعثرة.
فيما يلي تشكيلة إنجلترا وسلوفينيا لمباراتهما في المجموعة الثالثة:
إنجلترا: جوردان بيكفورد وكايل ووكر ومارك جيهي وجون ستونز وكيران تريبيير وكونور غالاغر وديكلان رايس وجود بيلينغهام وفيل فودن وبوكايو ساكا وهاري كين (القائد).
سلوفينيا: يان أوبلاك (القائد) وجان كارنيتشنيك وفانيا دروكيسيتش وياكا بيول وإريك يانزا وبيتر ستويانوفيتش وأدم جنزيدا-تسرين وتيمي إلسنيك ويان ملاكار وأندراش شبورار وبنيامين سيسكو.
وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة إنجلترا وسلوفينيا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور التالية:
انطلاق المباراة
الدقيقة 4: أول فرصة من نصيب سلوفينيا بضربة رأس أمسكها حارس إنجلترا
ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولويس فيغو نجم البرتغال السابق في مقدمة الحاضرين
الدقيقة 10: محاولة جديدة لمنتخب سلوفينيا ولكن الدفاع الإنجليزي يتعامل بامتياز
الدقيقة 15: تمريرة عرضية من سلوفينيا بجوار القائم بلا متابعة
الدقيقة 20: الحكم يلغي هدفًا سجله بوكايو ساكا بسبب التسلل
الدقيقة 31: تصويبة سهلة من هاري كين في يد حارس سلوفينيا
الدقيقة 35: تسديدة قوية من فيل فودين ضاعت على منتخب إنجلترا
الدقيقة 36: محاولة من منتخب سلوفينيا لاختراق دفاع إنجلترا
الدقيقة 40: عرضية قريبة من تريبيير لم يدركها هجوم إنجلترا
نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف بين المنتخبين
انطلاق الشوط الثاني من المباراة