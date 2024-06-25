مباراة إنجلترا وسلوفينيا
مباراة إنجلترا وسلوفينيارويترز

تغطية مباشرة.. مباراة إنجلترا وسلوفينيا في كأس أوروبا 2024

تختتم إنجلترا مشوارها في دور المجموعات لبطولة أوروبا "يورو 2024"، اليوم الثلاثاء، أمام سلوفينيا.

وتعادلت سلوفينيا 1-1 في مباراتيها الأوليين بالبطولة، لكنها تحتاج الفوز على إنجلترا في كولن لتضمن التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى كدولة مستقلة.

ورغم أن إنجلترا تتصدر المجموعة الثالثة ولها 4 نقاط وتقترب من بلوغ دور الـ16، فإن فريق المدرب ساوثغيت يحرص على تحقيق انتصار حاسم بعد بدايته المتعثرة.

فيما يلي تشكيلة إنجلترا وسلوفينيا لمباراتهما في المجموعة الثالثة:

إنجلترا: جوردان بيكفورد وكايل ووكر ومارك جيهي وجون ستونز وكيران تريبيير وكونور غالاغر وديكلان رايس وجود بيلينغهام وفيل فودن وبوكايو ساكا وهاري كين (القائد).

سلوفينيا: يان أوبلاك (القائد) وجان كارنيتشنيك وفانيا دروكيسيتش وياكا بيول وإريك يانزا وبيتر ستويانوفيتش وأدم جنزيدا-تسرين وتيمي إلسنيك ويان ملاكار وأندراش شبورار وبنيامين سيسكو.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة إنجلترا وسلوفينيا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور التالية:

انطلاق المباراة

الدقيقة 4: أول فرصة من نصيب سلوفينيا بضربة رأس أمسكها حارس إنجلترا

ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولويس فيغو نجم البرتغال السابق في مقدمة الحاضرين

تشيفيرين وفيغو في مباراة إنجلترا وسلوفينيا
تشيفيرين وفيغو في مباراة إنجلترا وسلوفينيارويترز

الدقيقة 10: محاولة جديدة لمنتخب سلوفينيا ولكن الدفاع الإنجليزي يتعامل بامتياز

الدقيقة 15: تمريرة عرضية من سلوفينيا بجوار القائم بلا متابعة

الدقيقة 20: الحكم يلغي هدفًا سجله بوكايو ساكا بسبب التسلل

الدقيقة 31: تصويبة سهلة من هاري كين في يد حارس سلوفينيا

الدقيقة 35: تسديدة قوية من فيل فودين ضاعت على منتخب إنجلترا

الدقيقة 36: محاولة من منتخب سلوفينيا لاختراق دفاع إنجلترا

الدقيقة 40: عرضية قريبة من تريبيير لم يدركها هجوم إنجلترا

نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف بين المنتخبين

مباراة إنجلترا وسلوفينيا
مباراة إنجلترا وسلوفينيارويترز

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

يورو 2024

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