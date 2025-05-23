جماهير بشكتاش تبدأ حملة للتعاقد مع كريستيانو رونالدو (صورة)

بدأت جماهير نادي بشكتاش التركي حملة لمطالبة إدارة ناديها بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وينتهي عقد رونالدو مع نادي النصر مع انتهاء منافسات الموسم الحالي، ولم يتوصل اللاعب المخضرم لاتفاق حول تجديد عقده مع ناديه حتى الآن.

وتحيط الشكوك حول استمرار رونالدو صاحب الـ 40 عامًا بقميص النصر في ظل بعض الخلافات مع الإدارة بشأن مستقبله مع الفريق.

ورفع أحد مشجعي نادي بشكتاش لافتة ضخمة أمام ملعب النادي، وكتب عليها:" تعالى إلى بشكتاش" مع صورة لرونالدو.

وتفاعلت جماهير بشكتاش مع مطالب التعاقد مع رونالدو لقيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل، خاصة في ظل خبرات اللاعب وقدراته التهديفية الرائعة.

ويحتل بشكتاش حالياً المركز الرابع في ترتيب الدوري التركي برصيد 59 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سامسون سبور صاحب المركز الثالث.

ويتبقى للفريق مواجهتان في الدوري التركي هذا الموسم أمام ريزسبور وبودروم.

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ويضم بشكتاش بين صفوفه عدداً من النجوم المميزين على رأسهم تشيرو إيموبيلي نجم منتخب إيطاليا بجانب البرتغالي رافا سيلفا ومواطنه جواو ماريو.

ويقود الفريق التركي المدرب النرويجي أولي سولسكاير المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.